Jura : un homme de 23 ans condamné pour avoir violé une jument

Un homme de 23 a été condamné, vendredi dernier, à six mois de prison avec sursis par le tribunal de proximité de Dole (Jura) pour avoir commis des actes sexuels sur une jument.

Le vendredi 10 mars, le tribunal de proximité de Dole (Jura) a condamné un homme de 23 ans à six mois de prison avec sursis et une obligation de soins pendant deux ans pour le viol d’une jument.

Les faits remontent au 24 janvier dernier, à Montigny-lès-Arsures. Ce jour-là, des promeneurs ont découvert l’homme debout, à l’arrière de la croupe de l’animal, en train de mettre des doigts dans la vulve de la jument, ont rapporté nos confrères du Progrès.

Ces derniers sont parvenus à prendre en photo l’homme, permettant aux enquêteurs de rapidement l’identifier.

Des faits «particulièrement glauques»

Lors du procès, le propriétaire de la jument était accompagné de la SPA, qui avait décidé de se porter partie civile. L’avocate de l’association de protection animale a dénoncé des faits «extrêmement graves et particulièrement glauques».

L’accusé a lui expliqué avoir répondu à une pulsion. Devant les interrogations du tribunal, il a déclaré «regretter profondément cet acte».

En plus d'une condamnation à six mois de prison avec sursis probatoire renforcé, d'une obligation de soins pendant deux ans, ainsi que de l’interdiction de détenir un animal pendant cinq ans, l’homme devra rembourser les 500 euros de frais d'avocat, ainsi que 800 euros de dommages et intérêts à la SPA.