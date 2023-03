Orange : un professeur de lycée se suicide dans sa salle de classe

Ce jeudi 16 mars, un professeur a été retrouvé mort dans une salle de classe d'un lycée du Vaucluse. Il se serait suicidé.

Les élèves du lycée de l'Arc, à Orange (Vaucluse), ont trouvé l'établissement fermé, ce jeudi matin. Peu avant leur arrivée, aux alentours de 7h, un professeur de physique-chimie a été retrouvé mort, dans sa salle de classe. D'après les premiers éléments, il aurait mis fin à ses jours.

Agé de 58 ans, le défunt travaillait dans ce lycée depuis 2018. Son corps a été découvert par un agent d'entretien, qui a immédiatement donné l'alerte.

Selon la procureure de Carpentras, Hélène Mourges, une enquête a été ouverte et confiée au commissariat d'Orange.

Immense douleur d’apprendre la mort d’un enseignant retrouvé dans sa salle de classe, au lycée de l’Arc à Orange.





Au nom de la #RegionSud, j’adresse toutes mes condoléances à sa famille et ses proches, mais aussi à ses collègues et ses élèves, et tous les agents régionaux. — Renaud Muselier (@RenaudMuselier) March 16, 2023

L'établissement est resté clôt ce 16 mars, afin de laisser les enquêteurs faire leur travail. Une autopsie devrait être réalisée dans les jours qui viennent, afin de confirmer ou non le suicide.

D'après les informations de France 3, le lycée de l'Arc rouvrira ses portes demain et un suivi psychologique sera proposé aux élèves, professeurs et personnels administratifs. Selon le rectorat, «deux cellules psychologiques» distinctes ont été mises en place.

«Face à ce drame, c'est très compliqué, il y a beaucoup d'émotion, il faut le comprendre», a déclaré l'instance. Ce jeudi, le recteur d'académie s'est rendu sur place, soucieux d'afficher son soutien à l'équipe éducative et à la famille.

Le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Renaud Muselier, a lui aussi réagi, exprimant son «immense douleur» sur Twitter. «Au nom de la Région Sud, j'adresse toutes mes condoléances à sa famille et ses proches, mais aussi à ses collègues et ses élèves, et tous les agents régionaux», a-t-il écrit.