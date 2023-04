Antilles : une Française de 26 ans disparaît lors d’une randonnée sur l’île de la Dominique

Marion Hermier, 26 ans, est portée disparue depuis le 4 février dernier alors qu’elle effectuait une randonnée au cœur de la petite île de la Dominique, dans les Antilles. Les recherches se poursuivent pour retrouver sa trace.

Une disparition inquiétante. Une Française de 26 ans, prénommée Marion Hermier, est signalée disparue le 4 février dernier. Elle n'a plus donné de nouvelles à ses proches, après s'être engagée sur le sentier de randonnée le plus long de la Caraïbe, le Waitukubuli Trail, situé au cœur de l’île de la Dominique, dans les Antilles.

D’après le JDD, la jeune femme a été vue pour la dernière fois le 5 février dernier par un Canadien.

Avant sa disparition, Marion avait prévenu ses parents qu’elle ne serait pas joignable et qu’ils pourraient commencer à s’inquiéter au bout de 20 jours sans nouvelles.

Le parquet de Valence a ouvert une enquête pour disparition inquiétante le 2 mars dernier. Puis, celle-ci a été transférée à la gendarmerie de Saint-Claude, en Guadeloupe, le 4 du même mois.

Le premier avis de recherche a été, lui, publié par la police dominiquaise le 10 mars et une grande opération de recherche a été lancée sur l’île le 8 avril. Mais cette dernière n’a rien donné.

Des accords diplomatiques ralentissant les recherches

«Si les recherches n'ont pas permis de retrouver Marion, elles permettent de clore certaines éventualités et de concentrer les recherches ailleurs. Fanny et Alain (Parents de Marion : ndlr) sont toujours sur l'île, et continuent à chercher. Nous vous sommes très reconnaissants aussi à tous, nous avons reçu le soutien de plusieurs élus, qui nous ont contactés pour nous soutenir», a publié la page Facebook «Missing Marion : information and support», lancée pour tenter de retrouver la jeune Française.

Cette cheffe cuisinière, camionneuse et mécanicienne de poids lourd est décrite comme solaire, aventureuse, débrouillarde, amicale et prudente.

Même si les recherches se poursuivent, elles tournent toutefois au ralenti car elles sont soumises à des accords diplomatiques avec les autorités dominiquaises. En effet, selon l’avocat de la famille Hermier, «le procureur et les gendarmes (…) attendent un accord diplomatique d’autant plus important qu’il permettrait de lancer des recherches au sol et qu’il y a urgence».

À noter que la famille a envoyé un courrier à l’Élysée et à Matignon. Le palais présidentiel a transmis le soutien du président de la République Emmanuel Macron tout en assurant avoir saisi les ministres concernés.