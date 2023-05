Braquage mortel d’un fast-food à Villeurbanne : le suspect mis en examen et placé en détention

Un homme de 23 ans suspecté d’être impliqué dans le braquage d’un fast-food à Villeurbanne (Rhône), qui avait entraîné la mort d’un employé de l’établissement, a été interpellé par la brigade de recherche et d’intervention (BRI). Il a été mis ce jeudi en examen et placé en détention.

L’enquête avance. Ce mardi 16 mai, un homme âgé de 23 ans a été arrêté par la brigade de recherche et d’intervention (BRI). Il est soupçonné d’être impliqué dans le braquage d’un fast-food de Villeurbanne, dans la nuit du jeudi 11 au vendredi 12 mai.

Ce vendredi 19 mai, le suspect a été déféré devant le parquet de Lyon dans le cadre d'une information judiciaire ouverte du chef de vol avec violences ayant entraîné la mort. L'homme, qui a reconnu les faits, a été mis en examen et placé en détention provisoire, conformément aux réquisitions du parquet.

Lors de cette attaque, un employé de l’établissement avait été tué alors qu’il tentait de s’interposer. D'après le communiqué publié par le parquet de Lyon, les services de secours avaient été dépêchés sur place vers 3h30 afin de prendre en charge la victime, «gravement blessée par arme à feu». Cette dernière a été touchée au bas-ventre et à la cuisse, après s'être interposée au moment où le braqueur se dirigeait vers la sortie.

Un homme déjà condamné

Immédiatement transportée à l'hôpital, la victime avait malgré tout rapidement succombé à ses blessures. L'agresseur, lui, était parvenu à prendre la fuite.

L'homme est déjà connu des services de police et de justice. En 2019, le tribunal correctionnel de Colmar (Haut-Rhin) l'avait déjà condamné à six mois d'emprisonnement assortis d'un sursis probatoire pour vol avec violences et en 2020, par le tribunal correctionnel de Lyon à six mois d'emprisonnement pour des violences sur personne dépositaire de l'autorité publique.

Le parquet de Lyon a indiqué à CNEWS que l’enquête des chefs de «vol avec arme et homicide», confiée aux services de la Direction zonale de police judiciaire (DZPJ), se poursuivait.