Infirmière tuée à Reims : une minute de silence dans tous les hôpitaux ce mercredi

Après le décès de l’infirmière du CHU de Reims, Carène Mezino, à la suite de son agression au couteau par un quinquagénaire, une minute de silence va être observée ce mercredi 24 mai à 12h, dans tous les hôpitaux de France, a annoncé mardi le ministre de la Santé François Braun.

Un hommage de sa profession. Une minute de silence va être respectée, ce mercredi 24 mai à midi, dans tous les hôpitaux de l’Hexagone après l’annonce du décès de Carène Mezino, infirmière au CHU de Reims poignardée par un quinquagénaire souffrant de troubles sévères ce lundi.

«Je demande demain midi, dans tous les hôpitaux, une minute de silence en hommage à Carène», dont l'agression mortelle «est un drame qui nous anéantit tous», avait déclaré le ministre de la Santé, François Braun, ce mardi lors du salon Santexpo organisé par la Fédération hospitalière de France (FHF).

Il s’agira de la deuxième minute de silence, après celle observée ce mardi 23 mai au sein de l’hôpital de la soignante décédée à l’âge de 37 ans «malgré les premiers secours effectués rapidement et les nombreuses heures de prise en charge au bloc opératoire et en réanimation», a écrit le CHU de Reims.

«L'ensemble de la communauté hospitalière adresse ses plus sincères condoléances à sa famille, ses proches et à ses collègues de l'unité de médecine et santé au travail. Nous partageons leur douleur et leur peine», a-t-il ajouté.

C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de Carène MEZINO, Infirmière Diplômée d'Etat, au cours de la nuit et ce malgré les premiers secours effectués rapidement et les nombreuses heures de prise en charge au bloc opératoire et en réanimation. pic.twitter.com/J1YY8qA4V8 — CHU de Reims (@CHUdeReims) May 23, 2023

Ce mardi, la ministre déléguée chargée de l’Organisation territoriale et des Professions de santé, Agnès Firmin Le Bodo, avait rendu hommage à la jeune femme avec les membres de l’Académie de Médecine et la directrice générale du CHU de Rouen. «C’est l’ensemble du monde de la santé qui est en deuil», avait-elle écrit.

J’ai tenu à rendre hommage ce matin à Rouen, avec les membres de l’Académie de Médecine, et aux côtés de la directrice générale du @CHURouen, à l’infirmière décédée à Reims dans l’exercice de ses fonctions.





C’est l’ensemble du monde de la santé qui est en deuil. pic.twitter.com/2i59YZXSMa — Agnes Firmin Le Bodo (@agnesfirmin) May 23, 2023

D’après le procureur de la République de Reims, Matthieu Bourrette, l’infirmière est décédée «en milieu de nuit» et les faits «reprochés au gardé à vue» ont été «requalifiés en assassinat».

A noter qu’une secrétaire médicale a également été blessée lors de cette agression au couteau survenue au service de l’unité de «médecine et santé au travail» ce lundi peu avant 13h30.