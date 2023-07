Ain : 40 résidents d'un hôpital évacués après une tempête qui a arraché la toiture

Une partie de l’hôpital de Pont-de-Vaux (Ain) a été évacuée dans la nuit du samedi 15 au dimanche 16 juillet, après qu’une partie de la toiture de l’établissement a été arrachée par le vent.

Placé en vigilance orange pour les orages samedi 15 juillet, l’Ain a connu plusieurs perturbations qui ont provoqué de mesurables dégâts, notamment dans un hôpital de Pont-de-Vaux où 100 mètres carré de toiture ont été arrachés par le vent, a appris l’AFP dimanche 16 juillet.

Une quarantaine de résidents ont alors été évacués. 38 patients ont été transférés dans un hôpital de Bourg-en-Bresse et les deux restants à Mâcon (Saône-et-Loire).

Les opérations ont duré jusqu’à peu avant 3 heures du matin, et ont été assurées par les pompiers ainsi que par des ambulanciers privés et des associations agréées de protection civile.

160 interventions similaires le même week-end

S’il est à vocation gériatrique, l’hôpital de Pont-de-Vaulx accueille également un EHPAD. Selon les pompiers, 115 patients ont pu rester sur place, n'étant pas concernés par les dégâts.

Quelques heures plus tôt, les pompiers avaient dû intervenir dans la même ville l’après-midi, pour débarquer 45 passagers d'un bateau de croisière municipal dont la chute avait été provoquée par l'orage, et qui était bloqué sur un canal par des troncs d'arbre et des branchages.

Au total, 160 interventions ont été effectuées par les pompiers de l'Ain entre samedi 15 et dimanche 16 juillet, principalement pour des opérations de bâchage de toit.