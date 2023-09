Viol d'une retraitée à Versailles : ce que l'on sait

Le 20 septembre dernier, une retraitée de 67 ans a été retrouvée nue et ligotée en pleine rue à Versailles, après avoir été violée et séquestrée à son domicile. Au lendemain des faits, un homme d’une trentaine d’années a été arrêté par la brigade criminelle des Yvelines avant d’être mis en examen et placé en détention provisoire.

Un déchaînement de violence. Un homme âgé d’une trentaine d’années a été mis en examen samedi 23 septembre des chefs d'accusation de «tentative de meurtre», «viol avec torture ou actes de barbarie», «extorsion», «vol avec violences ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours» et placé en détention, a indiqué le parquet de Versailles à CNEWS ce jeudi 28 septembre.

Le trentenaire est suspecté d'avoir agressé, torturé et violé, trois jours auparavant, une retraitée âgée de 67 ans. Cette dernière avait été retrouvée nue en pleine rue à Versailles avec les poings liés le mercredi 20 septembre, comme l’a rapporté Le Parisien. La victime avait finalement été prise en charge par les secours et est actuellement hospitalisée au Chesnay (Yvelines).

Concernant les faits, ceux-ci se sont déroulés aux alentours de 1h du matin dans la nuit du 19 au 20 septembre. Souffrant d’insomnie, la sexagénaire avait décidé de prendre l’air dans la cour de son immeuble. Tout à coup, le suspect s'était jeté sur elle en l’étranglant et en lui demandant de l’emmener dans son appartement.

Après avoir enfermé sa victime, l’homme lui avait demandé de lui remettre de l’argent et des bijoux. Paniquée et pensant qu'en répondant aux volontés de l'individu cette agression allait prendre fin, la sexagénaire a décidé de lui obéir, ignorant que son calvaire allait durer en réalité toute la nuit.

Mais l’agresseur a ensuite asséné à la Versaillaise une multitude de coups de poings, avant de la ligoter et de la bâillonner en utilisant des fils électriques et un morceau de tissu trouvé sur place.

Pendant huit longues heures, le trentenaire n’a fait que frapper et abuser de sa victime. Finalement, peu après 9h, il a décidé de quitter le domicile de celle-ci en empochant avec lui la carte bancaire et les bijoux.

Connu des services de police sous plusieurs alias

Défigurée, la retraitée de 67 ans avait tout de même trouvé la force de sonner chez voisine, vers 10h30, qui a pu contacté les pompiers. «Son visage était tellement amoché que son amie a eu du mal à la reconnaître quand elle a tapé à sa porte», a précisé une source proche de l’affaire à nos confrères.

Une enquête a été immédiatement ouverte et confiée à la police judiciaire de Versailles. En quelques heures, les enquêteurs sont parvenu à identifier le suspect. «Cet homme est un clandestin qui est connu des services de police sous plusieurs alias. Il n’est pas connu pour viol mais il a déjà été impliqué dans des faits de vol et de violence», relate Le Parisien.

Le suspect a finalement pu être appréhendé samedi dernier dans une agence d’intérim d’Asnières (Hauts-de-Seine). Il a été directement placé en garde à vue dans les locaux de la police judiciaire. Une perquisition a été menée dans son appartement de Trappes. La carte bancaire et les bijoux de la victime y ont été retrouvés dans une cachette et saisis.

Alors qu’il nie les faits, l'homme a pourtant été formellement identifié par sa victime. Une information judiciaire a été ouverte par le parquet de Versailles permettant de déboucher sur une mise en examen.