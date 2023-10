Personne blessée par balles à Marseille après le match France-Italie : ce que l’on sait

Ce vendredi 6 octobre, alors que plusieurs personnes regardaient le match de rugby France-Italie, un homme de 20 ans a été visé par des tirs et blessé sur le cours d'Estienne d'Orves à Marseille. Ses jours ne sont pas en danger.

Quand la belle soirée tourne mal. Durant la retransmission du match France-Italie, ce vendredi 6 octobre, comptant pour la coupe du monde de rugby, des coups de feu ont été tirés sur le Cours Honoré-d'Estienne-d'Orves, à proximité du Vieux-Port de Marseille (Bouches-du-Rhône).

Aux alentours de 22h, les détonations ont provoqué un mouvement de foule au niveau des terrasses des bars et restaurants, pleines en raison de l'événement. Leur cible, un jeune homme de 20 ans, qui était debout à proximité d'un bar, avant qu'un individu ne le rejoigne et ne le vise avec un calibre 9 mm. «Ils se sont embrouillés [...], et l'homme encagoulé a tiré et pris la fuite», a rapporté un témoin auprès de La Provence.

Sur une vidéo publiée par France Bleu Provence, on peut observer la situation peu après les coups de feu, où les terrasses se sont vidées et où les clients semblent choqués par la situation.

Les lieux ont été rapidement sécurisés par les CRS et la police municipale, déployée dans le centre-ville pour les matchs de la Coupe du monde de rugby. Quant à la victime, elle a été prise en charge par les marins-pompiers avec une blessure par balles à la cuisse gauche. Ses jours ne sont pas en danger.

Selon des sources proches du dossier à CNEWS, le jeune homme de 20 ans est connu de la justice pour plusieurs types de délits, sans précisions. Le tireur est toujours en fuite.