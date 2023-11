Trafic de tabac à Arras : quatre personnes interpellées, une quarantaine de clients verbalisés pour «recours à une vente illicite»

Quatre personnes ont été interpellées, ce lundi 6 novembre, à Vitry-en-Artois, dans le Pas-de-Calais. Elles sont soupçonnées d’être à la tête d’un réseau de trafic de tabac en provenance du Luxembourg. Une quarantaine de clients ont été verbalisés pour «recours à une vente illicite», a appris CNEWS de source judiciaire.

Les faits se sont déroulés entre novembre 2021 et novembre 2023. L’homme procédait à 2 à 3 allers-retours au Luxembourg. Il achetait de grosses quantités de tabac qu’il écoulait, ensuite, au détail autour de chez lui. Il proposait également la vente de ces cigarettes sur les réseaux sociaux. Sa compagne, elle, procédait à des ventes depuis son domicile.

Hormis ce couple, deux autres personnes sont dans le viseur de la justice. Il s’agit de deux connaissances de l’homme qui l’accompagnaient pour aller chercher le tabac au Luxembourg en échange d’une rémunération.

Une enquête préliminaire avait alors été ouverte en juillet 2023 après exploitation d’un renseignement obtenu par les gendarmes de Vitry-en-Artois. Celle-ci avait permis d’identifier les personnes impliquées dans ce trafic.

Le couple est poursuivi pour travail dissimulé, détention et vente de tabac en contrebande et blanchiment de délit. De plus, l’homme est poursuivi pour importation de tabac en contrebande, tout comme ses deux de ses connaissances. Selon le parquet d’Arras, les quatre mis en cause, inconnus de la justice, seront jugés au printemps prochain.

Dans le même temps, une quarantaine de clients a été identifiée. Ils ont été condamnés à une amende contraventionnelle de 135 euros pour recours à une vente illicite.