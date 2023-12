Saint-Denis : une adjointe au maire passée à tabac

Une adjointe au maire de Saint-Denis a été passée à tabac mercredi soir, après avoir été suivie par plusieurs personnes. Le motif de l'agression n'a pas encore été établi.

Nouvelle agression visant des élus. Dans la soirée de mercredi, une adjointe au maire socialiste de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) a été violemment agressée. Après être sortie d’une réunion de travail, aux alentours de 21h30, la femme a été suivie dans la rue par un groupe d’individus.

Ces derniers lui ont fait une «balayette» et l’ont frappée à coups de pied au visage et au ventre, avant de prendre la fuite. La victime, Oriane Filhol, ne souffre pas de fracture ni de blessure «excessivement grave», selon le maire de Saint-Denis.

Une source policière a expliqué que le motif de l’agression n’a pas encore été établi. L’enquête va devoir déterminer si cette adjointe au maire a été ou non passée à tabac en raison de sa fonction, ce qui constituerait une circonstance aggravante en droit pénal.

«Une plainte a immédiatement été déposée et l'enquête en cours permettra de déterminer les motifs exacts de cette agression, qui semble être étroitement liée à son engagement d'élue», a déclaré la municipalité dans un communiqué publié en milieu de journée. «Le maire et l'intégralité de l'équipe municipale expriment leur solidarité à l'attention de leur collègue ainsi qu'une vive émotion», est-il précisé.

COMMUNIQUÉ | Hier soir à l’issue d’une réunion et alors qu’elle était sur le chemin pour rentrer à son domicile, Oriane Filhol, adjointe au Maire de Saint-Denis et Conseillère Départementale, a été suivie et violemment agressée. pic.twitter.com/8ClfInkfmH — Ville de Saint-Denis (@VilleSaintDenis) December 21, 2023

Stéphane Peu, le député de la 2e circonscription de Seine-Saint-Denis, a également réagi dans un communiqué à cette agression. «Je tiens, comme je l'ai fait directement, à lui réitérer ici tout mon soutien et lui souhaite un prompt rétablissement. Une plainte a été déposée et j'espère que l'enquête pourra très rapidement identifier les agresseurs afin qu'ils soient interpellés et présentés à la Justice», a-t-il déclaré.

Une hausse des agressions contre les élus

L'enquête a été confiée par le parquet de Bobigny au service spécialisé de la Sûreté territoriale.

Ce nouvel acte s’ajoute aux récentes agressions contre des élus, qui ont augmenté de 15% en 2023, selon le ministère de l’Intérieur, après une hausse de 32% l'année dernière.

L’incendie criminel contre le domicile du maire de Saint-Brévin (Loire-Atlantique) par des militants d’extrême droite, le poussant à la démission, ou encore l’attaque à la voiture-bélier contre le maire de L'Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne) cet été ont notamment marqué les esprits. Plus récemment, la maire de Romans-sur-Isère (Drôme) a été victime de menaces de mort, après le meurtre du jeune Thomas à Crépol.

Une enquête du Centre de recherches politiques de Sciences Po (CEVIPOF), publiée fin novembre, indiquait notamment que 69% des 8.000 maires interrogés cette année ont affirmé avoir été victimes d’incivilités, et 27% avoir été ciblés par des attaques sur les réseaux sociaux.