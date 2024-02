États-Unis : l'exécution d'un condamné arrêtée in extremis

L’exécution d’un condamné à mort américain a été arrêtée in extremis mercredi 28 février, dans l’Idaho, faute d’avoir pu lui administrer la solution mortelle dans le délai légal, a annoncé l’administration pénitentiaire de cet Etat du nord-ouest du pays.

Thomas Creech, 73 ans, un meurtrier en série qui a passé plus de 50 ans dans le couloir de la mort pour avoir tué un codétenu alors qu’il purgeait une peine de prison à perpétuité, devait être exécuté par injection létale. Mais près d’une heure après le début de l’exécution, la direction de la prison a conclu à l’impossibilité de «lui poser une perfusion intraveineuse», a indiqué l’administration pénitentiaire dans un communiqué. «L’ordre d’exécution va donc expirer», a-t-elle ajouté, précisant que l’Etat devrait décider des suites dans ce dossier.

La dernière exécution manquée pour ces raisons était celle de Kenneth Smith en Alabama (sud-est), le 17 novembre 2022. Définitivement condamné à la peine capitale en 1996 pour le meurtre d’une femme commandité par son mari, il a finalement été exécuté le 25 janvier par inhalation d’azote, une première mondiale qui a soulevé une vague d’indignation mondiale. La totalité des 24 exécutions réalisées aux Etats-Unis en 2023 l’ont été par injection létale.

L’exécution de Thomas Creech était l’une des deux prévues mercredi aux Etats-Unis. Ivan Cantu, 50 ans, condamné à la peine capitale en 2000 et dont le sort a attiré l’attention de célébrités, est en instance d’exécution mercredi soir au Texas (sud). Il a été condamné à mort en 2001 pour les meurtres par arme à feu de son cousin, James Mosqueda et de sa fiancée, Amy Kitchen.

Un double meurtre dont il s’est toujours dit innocent. Le principal témoin à charge à son procès avait été sa fiancée de l’époque, Amy Boettcher. Elle avait affirmé qu’Ivan Cantu lui avait avoué le crime et l’avait conduite sur les lieux avant de l’emmener en Arkansas (sud). Le frère d’Amy Boettcher, Jeff Boettcher, l’avait également incriminé au procès, mais il était revenu sur son témoignage à la suite de la mort de sa soeur en 2021.

Ivan Cantu a pointé du doigt un trafiquant de drogue local auquel son cousin devait beaucoup d’argent. A la suite de la découverte de nouveaux éléments ainsi que de l’apparition des doutes sur ces témoignages à charge, son exécution, prévue en avril 2023, avait été suspendue mais cette suspension a ensuite été levée par la cour d’appel du Texas.

