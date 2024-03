Manche: le maire qui s'était mutilé condamné pour dénonciation mensongère

L'ancien maire délégué de Saint-Côme-du-Mont (Manche), qui avait affirmé avoir eu les mains et pieds cloués lors d'une agression en 2022, a été condamné mardi 26 mars à quatre mois de prison avec sursis et 7.500 euros d'amende pour dénonciations mensongères.

L'histoire, qui se décline en plusieurs actes, avait choqué et attristé bien au-delà du département. Bernard Denis, l'ancien maire de la commune Saint-Côme-du-Mont (Manche) a été condamnépar le tribunal de Coutances à quatre mois de prison avec sursis et 7.500 euros d'amende, pour avoir dénoncé plusieurs agressions et mutilations qu'il s'était finalement infligées lui-même, a révélé l'AFP mercredi 27 mars.

L'ancien élu était absent des débats car hospitalisé : «C'est une décision qui correspond en partie à la réalité puisque mon client a lui-même reconnu les faits», a déclaré son avocate Me Aline Lebret, qui regrette que le tribunal ait choisi de juger son client en l'absence de celui-ci, qui a déjà été hospitalisé plusieurs fois.

Si les experts psychiatres ont fait état d'une altération du discernement de Bernard Denis, ils n'ont pas conclu à une abolition, raison pour laquelle il a pu être jugé coupable : «Son manque d’estime est compensé par un besoin d’être reconnu et aimé (...) se victimiser le protège d'un effondrement», a analysé un expert.

Un contexte général de violences faites aux élus

En mai 2022, Bernard Denis, alors maire délégué de la petite commune de Saint-Côme-du-Mont, dans la Manche, avait dénoncé des tirs à la chevrotine contre son utilitaire.

Plus tard, en novembre 2022, le notable avait été retrouvé «crucifié» dans un champ, présentant des clous plantés dans le dessus des mains et dans chacun de ses talons, et blessé au visage.

Il avait alors accusé deux hommes d'avoir commis ces faits, qu'il avait imputés à son soutien au président de la République, Emmanuel Macron. Les faits étaient survenus dans une période de recrudescence des violences répétées contre les élus municipaux.

«Je ne comprends pas comment j’en suis arrivé là»

Mais au fil des investigations, les enquêteurs ont commencé à douter de l'agression du sexagénaire, qui avait avoué en juin 2023 avoir tiré lui-même sur son propre fourgon, et inventé de toutes pièces cette histoire de «crucifixion». Il avait depuis démissionné de ses fonctions.

Le 19 mars dernier, le président du tribunal de Coutances avait décidé du renvoi de l'ancien maire délégué, après avoir rejeté une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC).

Bernard Denis avait reconnu les faits et accepté la peine de six mois de prison proposée par le procureur. «Je ne comprends pas comment j’en suis arrivé là, le surmenage peut-être», avait-il indiqué à la barre, dans des propos relayés par l'AFP.