Mort d'Emile : les étranges similitudes avec l'affaire Lucas Tronche, dont le corps a été retrouvé près de chez lui 6 ans après

La découverte, samedi, et l’authentification, ce dimanche, d’ossements appartenant au petit Émile Soleil, porté disparu depuis juillet 2023, rappelle étrangement l’affaire Lucas Tronche : un adolescent qui s’était volatilisé en mars 2015 dans le Gard, avant que les enquêteurs ne retrouvent sa dépouille, en juin 2021, non loin du domicile familial.

Des similitudes qui interpellent. Alors que la mort du petit Émile a été confirmée ce dimanche après la découverte d’ossements non loin du lieu de sa disparition, la chronologie des faits n’est pas sans rappeler une autre affaire : celle du jeune Lucas Tronche, un adolescent porté disparu dans son village du Gard, en mars 2015, dont la dépouille a finalement été retrouvée de manière tout aussi inexpliquée à moins d'un kilomètre du domicile familial, plus de six ans plus tard.

Les deux affaires commencent par une disparition inquiétante, plus ou moins dans les mêmes conditions, c’est-à-dire à quelques centaines de mètres, tout au plus, du domicile familial. D’un côté un enfant de deux ans dont le scénario de la disparition demeure encore très flou, et de l’autre un adolescent de 15 ans originaire de Bagnols-sur-Cèze, qui doit retrouver son frère pour se rendre à un cours de natation auquel il ne parviendra jamais.

Dans les deux affaires, des moyens considérables sont déployés pour démarrer les recherches : battues, chiens pisteurs, survols d’hélicoptères. Tout le village ainsi que de nombreux effectifs des forces de l’ordre sont mobilisés. Comme pour Émile, de nombreuses pistes sont d’abord explorées pour expliquer la disparition du jeune homme : la fugue, l’accident, ou encore la mauvaise rencontre. Mais après avoir suivi longuement toutes ces hypothèses et auditionné tous les membres de la famille de Lucas, mais aussi ses proches, amis, et professeurs, la piste criminelle va prendre de l’épaisseur.

Une dépouille retrouvée en 2021

Pourtant, comme pour Émile, l’enquête s'enlise, les pistes explorées ne donnent aucun résultat, et les recherches prennent du plomb dans l'aile. Mais en juin 2021, de nouvelles séries de fouilles sont programmées sous la direction de l’Office central de lutte contre les violences aux personnes (OCRVP). Elles portent toujours sur un secteur proche du domicile familial, le long d’une falaise sur laquelle Lucas Tronche, passionné de chasse aux fossiles, aurait pu se rendre avant de disparaître. Un secteur qui avait toutefois déjà été fouillé en 2015.

L’OCRVP décide cette fois de faire appel à une équipe de pompiers spécialisés pour descendre en rappel le long de cette falaise, ce qui n'avait pas été fait en 2015. Après plusieurs tentatives, un pompier distingue des vêtements sur des rochers. Il s’approche et s’aperçoit qu’il y a également des ossements, mêlés à des morceaux de tissu s’apparentant aux restes d’un sac à dos. Un téléphone portable est aussi retrouvé dans la même zone quelques heures plus tard. Une comparaison avec l’ADN de Lucas Tronche confirme rapidement le pressentiment des enquêteurs : il s’agit bien du corps de l’adolescent.

Thèse de la chute accidentelle

Plus de six ans après sa disparition, Lucas Tronche est donc retrouvé à quelques centaines de mètres de chez lui alors qu’il était recherché dans toute la France et que cette zone avait fait l’objet de fouilles, sauf sur la falaise qui ne pouvait être accessible que par des professionnels. L’état du cadavre n’a jamais permis de connaître les causes exactes de la mort. Dès lors, la thèse de la chute accidentelle est validée par les enquêteurs, qui précisent néanmoins que seule une mort par balle peut être encore visible sur un squelette ayant séjourné autant de temps à l’extérieur.

Pour le petit Émile Soleil, dont certains ossements ont été retrouvés «seulement» quelques mois après sa disparition, les enquêteurs espèrent que des recherches complémentaires pourront apporter plus d’indices quant au scénario de la disparition et de la mort de l’enfant.