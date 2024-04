Marseille : 2 personnes blessées dans une fusillade devant un bar

Dans la nuit de mardi à mercredi, une fusillade a éclaté devant le bar Vice Versa à Marseille (Bouches-du-Rhône). Deux personnes ont été blessées et un couple a été interpellé, a appris CNEWS de source policière.

À Marseille, une fusillade a éclaté dans la nuit du mardi 9 au mercredi 10 avril devant le bar Vice Versa. Ce dernier est situé rue des Trois Rois, dans le 6e arrondissement de la cité phocéenne, a appris CNEWS de source policière.

Selon la même source, un différend a eu lieu dans l’établissement entre un couple et le gérant du bar. La situation s’est envenimée et le couple en question a fini par quitter les lieux.

Néanmoins, quelques minutes plus tard, l’homme est revenu et a fait feu sur le portier et une cliente. Tous les deux ont été blessés mais leur pronostic vital n’est pas engagé.

Le couple a été interpellé par les forces de l’ordre.