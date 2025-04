Une escroquerie estimée à plus de 1,6 million d'euros : deux responsables de Domino's Pizza des Hauts-de-France jugés ce mercredi

Le tribunal correctionnel de Béthune doit rendre son jugement, ce mercredi 30 avril, à l’encontre de deux responsables de restaurants Domino’s Pizza, soupçonnés d’avoir organisé une vaste escroquerie pour détourner de l’argent dans plusieurs restaurants de la chaîne, dans le Nord et le Pas-de-Calais.

À la suite de leur procès, qui s’est tenu le 21 mars dernier devant le tribunal de Béthune (Pas-de-Calais), deux cadres de la chaîne Domino’s Pizza vont connaître la peine qui sera prononcée à leur encontre ce mercredi 30 avril. Ces deux responsables de restaurants franchisés sont en effet accusés d’avoir monté une vaste escroquerie entre 2017 et 2024 leur permettant d’encaisser directement le montant de certaines commandes.

Le préjudice est estimé à environ 1,6 million d’euros. Une somme astronomique justifiant les chefs d’accusation pour lesquels ils sont poursuivis, à savoir «escroquerie, blanchiment d’argent et travail dissimulé en bande organisée» ainsi que «participation à une association de malfaiteurs et subornation de témoins».

Durant le procès, le procureur de Béthune a requis contre chacun des deux accusés la peine de quatre ans de prison, dont deux ans avec sursis, et 300.000 euros d’amende pour le premier prévenu, propriétaire de 9 restaurants franchisés, et 50.000 euros pour le second, qui était superviseur des établissements.

Un mode opératoire utilisé au moins dans 6 restaurants

Mais comment les deux mis en cause en sont-ils venus à encaisser la somme d’1,6 million d’euros ? En effet, les prévenus auraient annulé dans les comptes les commandes honorées, encaissées en espèces ou titres restaurants.

L’enquête a vu le jour en 2022, après qu’un ex-salarié de la chaîne Domino’s Pizza a dénoncé ce système de fraude dans le restaurant de Béthune. Selon lui, chaque semaine, le gérant aurait eu l'ordre d'annuler 500 euros de commandes payées et livrées, puis de mettre l'argent détourné dans une enveloppe pour les remettre au superviseur.

Les investigations ont ensuite révélé que ce mode opératoire aurait été utilisé dans au moins six restaurants franchisés de la région. Ainsi le préjudice de 1,6 million d’euros comprend les détournements mais aussi les cotisations non payées à l’URSSAF ou encore le préjudice de la société mère.