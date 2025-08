Montreuil : ce que l’on sait sur les soupçons d’abus sexuels sur des bébés à l’hôpital André Grégoire

Poursuivie pour agressions sexuelles sur mineurs, une infirmière de l’hôpital André Grégoire de Montreuil, depuis suspendue par l’établissement, doit être présentée à un juge d’instruction ce samedi en vue d’une mise en examen. Il s’agirait, selon le groupe hospitalier, d’une infirmière exerçant «dans le service de réanimation néonatale».

Des accusations très graves. Ce samedi 2 août, le parquet de Bobigny (Seine-Saint-Denis) a indiqué à l’AFP qu’une infirmière de l’hôpital André Grégoire de Montreuil était présentée à un juge d’instruction en vue de sa mise en examen pour agressions sexuelles sur mineurs après l’exploitation de vidéos impliquant des nourrissons.

Âgée de 26 ans, cette femme s’était rendue mercredi soir au commissariat de Clichy-sous-Bois, dans le même département, pour dénoncer les faits qu’elle aurait commis, mettant en cause par la même occasion un homme de 28 avec qui elle était en relation. Ce dernier est d’ailleurs poursuivi pour agressions sexuelles par instigation, comme l’indique le ministère public.

L’infirmière a indiqué auprès des policiers avoir été sous l’emprise de cet homme. L’enquête a vu le jour à la suite de la diffusion, sur la plate-forme TikTok, de vidéos alertant sur «un scandale dans un hôpital du 93».

Comme l’affirme l’AFP, sur l'une de ces publications, un homme face caméra assurait ainsi que «deux personnes qui travaillent avec les nourrissons (...) s'amusent à maltraiter des enfants noirs», avant de glisser que c'est «à caractère sexuel». D’après le parquet, «il n'y a aucun caractère racial dans le passage à l'acte, l'un des enfants est blanc, l'autre noir».

Une personne exerçant en «réanimation néonatale de l’hôpital de Montreuil»

Après la publication de ces vidéos sur TikTok, la direction de l’hôpital André Grégoire de Montreuil, le Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) Grand Paris Nord-Est, a réagi dans un communiqué publié ce vendredi 1er août et consulté par CNEWS.

«Mercredi 30 juillet, des propos diffamatoires circulaient sur les réseaux sociaux et affirmaient qu’un certain Redouane et une certaine Leila travaillaient à la maternité de l’hôpital de Montreuil et y avaient commis des actes graves envers des nouveau-nés. La direction de l’hôpital a immédiatement porté plainte contre ces propos diffamatoires auprès du Procureur de la République car après vérification, aucune de ces deux personnes (Redouane et Leila) n’ont jamais travaillé au sein de notre établissement», a écrit le GHT.

Le lendemain, soit jeudi 31 juillet, le GHT a appris qu’effectivement une infirmière avait été placée en garde à vue. Cependant, son prénom n’était pas «Leila» comme indiqué auparavant. De plus, elle «n’a jamais exercé au sein de la maternité de l’hôpital de Montreuil et n’a donc jamais été en contact avec des bébés en suites de couche».

Finalement, il s’est avéré que l’infirmière mise en cause «exerçait exclusivement dans le service de réanimation néonatale de l’hôpital de Montreuil».

«Le service de réanimation néonatale prend en charge en grande majorité des bébés nés prématurément. Les agissements de cette infirmière, s’ils sont confirmés par l’enquête de police actuellement en cours, sont une grave dérive personnelle que l’hôpital condamne fermement. Ils ne sont en aucun cas une pratique collective de service. Les équipes du service de réanimation néonatale et son chef de service ont toujours veillé à une prise en charge de qualité, adaptée à chaque nouveau-né et bienveillante, tant à l’égard des bébés que des parents», a ajouté le GHT.

Compte tenu des faits graves qui lui sont reprochés, l’infirmière en question a été suspendue «à titre conservatoire en attendant les conclusions de l’enquête de police». La direction de l’hôpital «reste à la disposition permanence du Parquet de Bobigny et apportera tout son concours aux équipes policières pour que les auteurs de ces faits soient condamnés».

Enfin, toujours dans le même communiqué, le GHT a annoncé que «l’hôpital se constituera partie civile dans le cadre des poursuites judiciaires à venir».