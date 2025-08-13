«Barbie» de Greta Gerwig : pourquoi la projection gratuite du film a-t-elle été annulée à Noisy-le-Sec ?

Le maire de Noisy-le-Sec Olivier Sarrabeyrouse a annoncé l’annulation d’une projection gratuite du film «Barbie» dans le quartier du Londeau, après des menaces proférées par un groupe de personnes et motivées «par des arguments fallacieux, traduisant l’obscurantisme et le fondamentalisme instrumentalisés à des fins politiques».

Que s’est-il passé ? Alors qu’une projection gratuite du film «Barbie» de Greta Gerwig, sorti en juillet 2023 et marqué par la participation de Margot Robbie et de Ryan Gosling, avait été programmée dans le quartier du Londeau à Noisy-le-Sec, en Seine-Saint-Denis, celle-ci a finalement été annulée.

Le maire de la commune, Olivier Sarrabeyrouse, a en effet indiqué ce lundi dans un communiqué que l’annulation de la projection survient à la suite de menaces proférées par un «petit groupe du quartier (…) sous la pression d’un individu».

Pourtant, le film, «classé tout public en France lors de sa sortie au cinéma en 2023», avait été choisi par des habitants du quartier. L’édile précise également que les agents du service public «ont de nouveau été menacés de violence».

«Ce n’est pas la première fois dans ce quartier, et c’est inadmissible, car la majorité des habitant-e-s aspirent à bénéficier des actions de notre municipalité», a-t-il écrit, précisant que les menaces proférées par l’individu «ont été motivées par des arguments fallacieux, traduisant l’obscurantisme et le fondamentalisme instrumentalisés à des fins politiques».

«Une minorité de voyous»

«Quand certain-e-s accusent le film de 'mettre en avant des histoires de personnages lesbiennes, gays, bisexuels et transsexuels', d’autres condamnent une 'propagande néoféministe'», a déclaré Olivier Sarrabeyrouse.

«C’est donc une extrême minorité de voyous, qui, sans doute, n’a pas vu le film, qui a transformé une simple séance de cinéma en plein air gratuite et ouverte à toutes et tous en un mouvement d’opposition violent», a-t-il noté. Face à ces faits graves, l’édile a décidé de porter plainte.

Comme le rappelle le maire dans les colonnes du Parisien, le film «Barbie» est «arrivé en tête avec treize voix» dans le quartier du Londeau. «Si ces personnes ne veulent pas de ce film, qu’elles utilisent les moyens démocratiques que nous mettons à disposition», au lieu de former un «comité de censure au sein de la cité», selon ses dires.