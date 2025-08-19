Corrèze : ce que l’on sait de l’enquête ouverte pour viol et visant un animateur de centre de loisirs

Le parquet de Tulle a annoncé ce lundi la mise en examen d’un animateur d’un centre de loisirs de Laguenne-sur-Avalouze, en Corrèze, pour viol et agressions sexuelles sur mineur. Âgé de 19 ans, il aurait profité «des siestes des enfants» qu’il gardait «pour les filmer».

Les gendarmes et la justice ont mis fin aux agissements du mis en cause. Dans un communiqué dévoilé ce lundi 18 août au soir, le procureur de la République de Tulle, François Tessier, a annoncé la mise en examen d’un jeune homme de 19 ans pour viol et agressions sexuelles sur mineur.

Cet animateur saisonnier d’un centre de loisirs situé à Laguenne-sur-Avalouze (Corrèze) et propriété de la ville de Tulle est en effet soupçonné d’avoir réalisé des vidéos «à caractère pornographique» en filmant les enfants qu’il gardait, selon le parquet.

Une source proche de l’enquête a expliqué à l’AFP que le mis en cause «profitait des siestes des enfants pour les filmer», disant s’attendre à une «pluralité de victimes», dont des «tout-petits».

A la suite de diverses plaintes déposées par des parents, cet animateur de 19 ans a été interpellé et placé en garde à vue mardi 12 août, avant d’être mis en examen, jeudi 14 août, pour «viol sur mineur de 15 ans, agressions sexuelles sur mineur de 15 ans et captation de l'image d'un mineur présentant un caractère pornographique». L’homme a ensuite été placé en détention provisoire.

L’enquête a été confiée à la brigade de recherches (B.R) de la gendarmerie de Tulle, avec le concours des enquêteurs de la Maison de la protection des familles. Le procureur de la République de Tulle, François Tessier, a ajouté que «les investigations vont désormais se poursuivre (...) sous le contrôle du magistrat instructeur, étant rappelé qu'à ce stade de la procédure, le mis en examen est présumé innocent».

De son côté, la préfecture de la Corrèze, contactée par l’AFP, a annoncé une enquête administrative concernant le centre de loisirs du Chambon, «afin d'en vérifier le fonctionnement». La capacité d'accueil de ce centre, ouvert aux enfants de 3 à 15 ans, est de 180 enfants.