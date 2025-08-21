Paris : des policiers blessés dans le 17e arrondissement, deux individus interpellés dont un qui serait sous OQTF

Des policiers ont été blessés ce mercredi 20 août au soir dans le 17e arrondissement de Paris lors d’un contrôle, a appris CNEWS de sources concordantes. Deux individus ont été interpellés après les faits. L’un d’eux ferait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF).

C’est encore une nuit risquée pour les policiers. Ce mercredi 20 août au soir, des fonctionnaires de police ont été pris à partie dans le 17e arrondissement de Paris alors qu’ils voulaient procéder au contrôle d'individus suspectés de vol à la roulotte dans le secteur, a appris CNEWS de sources concordantes, confirmant une information de Valeurs actuelles.

X/Alliance PN

Les faits ont eu lieu aux alentours de 23h30, au niveau du Boulevard Pereire. Les agents ont en effet été agressés avec une arme contondante, possiblement une paire de ciseaux, un tournevis ou un couteau.

Le premier policier a été grièvement touché au menton et à la lèvre tandis que le deuxième a, lui, été blessé à l’arrière de l’oreille. Une seconde source policière indique à CNEWS qu’un troisième policier a également été blessé mais «de façon légère». Le pronostic vital des agents n’est pas engagé.

Les agresseurs ont pris la fuite avant d’être interpellés quelques minutes plus tard. Le premier suspect a été arrêté à Clichy par les policiers de la Brigade anti-criminalité (BAC) tandis que le deuxième mis en cause a, quant à lui, été interpellé au niveau de la rue Guersant, dans le 17e arrondissement de Paris. D'après notre source policière, un troisième suspect serait toujours en fuite, à l’heure où nous rédigeons ces lignes.

Selon nos informations, l’auteur principal serait un jeune homme né en juin 1996 à Casablanca, au Maroc. Il ferait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. L’identité du deuxième mis en cause n’a pas été révélée.

Contacté par nos soins, le parquet de Paris n’était pas joignable dans l’immédiat.