Un bébé retrouvé «en état de putréfaction avancé» en Guadeloupe, sa mère placée en détention

A la suite de la découverte d’un bébé «en état de putréfaction avancé» lundi dans un logement d’une résidence en Guadeloupe, la mère de la victime, âgée de 29 ans, a été placée en détention provisoire ce mercredi 20 août, a indiqué la procureure de la République de Pointe-à-Pitre Caroline Calbo.

Dans un communiqué publié mercredi 20 août en début de journée, le parquet de Pointe-à-Pitre a annoncé la découverte, lundi, d’un bébé de 5 mois putréfié dans un logement d’une résidence de la commune de Petit-Bourg (Basse-Terre) en Guadeloupe. En fin de journée, la procureure de la République Caroline Calbo, a fait savoir à l’AFP que la mère de l’enfant a été placée en détention provisoire.

Selon le ministère public, le bébé «avait été dissimulé aux membres de la famille et aux institutions, n’ayant jamais été déclaré à l’état civil». Interrogée après les faits, la mère de l’enfant a évoqué «un déni de grossesse».

Partie en vacances une semaine avec ses trois autres enfants, désormais placés auprès de l'aide sociale à l'enfance, la mère, âgée de 29 ans, aurait abandonné le nourrisson au domicile familial, ce qui aurait causé son décès, a précisé l’AFP. «L'autopsie du corps de l'enfant ce vendredi devrait apporter plus d'éléments sur les causes et la date du décès», a ajouté, de son côté, le ministère public.

Une amie de la mise en cause placée en garde à vue

Outre la mère de famille, une seconde personne avait été placée en garde à vue dans le cadre de cette même enquête. Il s’agit, selon la procureure Caroline Calbo, d’une amie de la mise en cause, qui se serait vu confier la garde du bébé. L’intéressée a contesté cette version.

A l'issue de leurs gardes à vue, les deux femmes ont été déférées devant le tribunal et «le parquet a saisi un juge d'instruction des faits de délaissement de mineur ayant entraîné la mort», a précisé dans son communiqué la magistrate.

Alors que la mère a été mise en examen et placée en détention provisoire, son amie, elle, a été placée sous le statut de témoin assisté.