Mort de Jean Pormanove : «Ce qu'il a vécu est inaceptable», dénonce la soeur du streamer

Deux jours après le décès du streamer Jean Pormanove, sa sœur a réagi aux circonstances dans lesquelles son frère a perdu la vie, qualifiant sa disparition d’«intolérable».

Dans la nuit du 17 au 18 août, le streamer français Jean Pormanove, de son vrai nom Raphaël Graven, est décédé à Contes (Alpes-Maritimes) à l’âge de 46 ans. Un décès qui a profondément ému le public car le streamer est mort en direct. Une vidéo diffusée sur la plateforme Kick montre le quadragénaire, né à Woippy en Moselle, allongé sur un matelas, sans vie.

Des circonstances qui ont choqué sa famille, notamment sa sœur, qui a qualifié ce décès « d’intolérable » auprès de RTL. «J'étais très fière de ce qu’est devenu mon frère, a-t-elle confié. Je ne regardais pas tout, mais je considère qu’il n’aurait pas dû mourir ainsi, qu’il est décédé d’épuisement. Ce qu’il a vécu est inacceptable.»

Sa sœur a fait notamment référence aux types de contenus auxquels son frère prenait part. Jean Pormanove s’était fait connaître pour sa participation à des défis extrêmes, parfois dangereux, aux côtés d’autres streamers comme «Naruto» et «Safine». Tous deux avaient d’ailleurs été placés en garde à vue en janvier dernier, dans le cadre d’une enquête préliminaire pour soupçons de violences sur personnes vulnérables.

Jean Pormanove était de son côté fréquemment la cible d’humiliations en direct : jets d’eau, peinture, séances où il était attaché, voire roué de coups.

«On faisait pas mal de conneries, mais c’était contrôlé»

Cependant, le frère de Jean Pormanove, Gwen, lui aussi streamer, a tenu à défendre les contenus violents auxquels participait parfois son cadet. «C’était du contenu très trash, comme les gens disent», admet-il, tout en affirmant que tout se faisait avec le consentement des participants.

«On faisait pas mal de conneries, de défis, mais c’était quand même assez contrôlé, scénarisé», a-t-il expliqué. Selon lui, l’équipe de streamers veillait à donner une impression de spectacle, mais jamais elle n’aurait pu imaginer qu’un drame pareil puisse survenir. «On était à des années-lumière de penser qu’il pouvait arriver quelque chose comme ça.»

Dans le cadre du décès de Raphaël Graven, une enquête a été ouverte et confiée au à la brigade de recherches de Nice, afin de déterminer les causes de la mort du quadragénaire.