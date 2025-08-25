Tentative de meurtre à la station de tramway porte de Vanves : le suspect mis en examen

Arrêté samedi par les forces de l’ordre après avoir poignardé à sept reprises un trentenaire à la station de tramway «porte de Vanves», Issa Debe N., un homme d’origine sénégalaise né en janvier 1983, a été mis en examen pour «tentative de meurtre», placé en détention provisoire et incarcéré à la prison de Nanterre ce lundi.

Des éclaircissements dans l’affaire de l’agression du compagnon d'une journaliste de CNEWS à l'arme blanche samedi soir à la station de tramway «porte de Vanves», à Paris. Le suspect a été déféré ce lundi devant un juge d’instruction puis mis en examen pour «tentative de meurtre».

Le juge des libertés et de la détention a été saisi après que la détention provisoire du suspect à la prison de Nanterre a été décidée, a confirmé le parquet de Paris auprès de CNEWS.

Poignardé à sept reprises

Poignardé à sept reprises, dont six au thorax et une au poignet, la victime, née en avril 1995, a été conduite à l’hôpital où elle a subi des interventions pour plusieurs blessures à l’abdomen et aux bras, sans que son pronostic vital ait été engagé, après avoir défendu sa compagne.

L’homme poignardé a expliqué aux enquêteurs qu’un inconnu les avait insultés sans raison alors qu’il circulait en tramway avec sa compagne. La victime avait ensuite incité sa compagne à descendre à l’arrêt «Didot» avant de rester volontairement à bord du tramway pour empêcher l’importun de descendre également. Il était finalement descendu à l’arrêt «porte de Vanves».

L’assaillant l’avait alors suivi avant de lui porter plusieurs coups. C’est en s’éloignant que la victime s’était rendu compte qu’elle saignait et avait donc demandé de l’aide à des passants.

La vidéosurveillance confirme la version de la victime

L’exploitation de la vidéosurveillance a confirmé que le mis en cause avait fait déplacer un passager pour s’asseoir à côté du couple dans le tramway, puis a permis de voir le suspect déambuler sur le quai après l’agression, manipulant un objet brillant.

Le suspect, né en janvier 1983 au Sénégal, a indiqué être employé comme cuisinier, et être suivi par un établissement de santé mentale. L’expertise psychiatrique du mis en cause réalisée dans le temps de la garde à vue a conclu que son discernement n’était ni altéré ni aboli au moment des faits. L’exploitation de son téléphone a révélé un appel au 17 peu après la commission des faits.

Deux témoins, outre la compagne de la victime, ont confirmé avoir vu les deux hommes en venir aux mains, l’un a vu le mis en cause sortir un couteau, un autre a entendu la victime crier qu’elle avait été poignardée.

L’objet utilisé pour commettre les blessures n’a pas été retrouvé, en dépit de fouille des buissons alentours. Les investigations sur les circonstances des faits se poursuivent désormais sous la direction du juge d’instruction.