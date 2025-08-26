Terrorisme : deux mineurs mis en examen début août à Paris pour des projets d'attaques jihadistes

Deux mineurs, âgés de 15 et 17 ans, ont été mis en examen début août à Paris pour «association de malfaiteurs terroriste criminelle», a-t-on appris de sources judiciaire et proche du dossier, confirmant une information du Figaro. Les mis en cause avaient été interpellés en juillet dans le cadre d’une enquête ouverte en avril 2025.

Alors que la menace terroriste plane toujours, deux mineurs, âgés de 15 et 17 ans et accusés d’avoir fomenté des projets d'action violente, ont été mis en examen le 1er août dernier pour «association de malfaiteurs terroriste criminelle», a appris CNEWS auprès de sources judiciaire et proche du dossier, confirmant une information du Figaro.

Les deux individus, originaires de la région parisienne, avaient été interpellés à la fin du mois de juillet, et ce dans le cadre d’une enquête ouverte en avril 2025. Selon nos confrères, les mineurs «partageaient une même fascination» pour Daesh.

Au-delà de cette fascination pour le jihad et de leur consommation de «contenus ultraviolents» sur Internet, les deux mineurs sont en effet soupçonnés d’un projet de départ en terre de jihad ou encore la diffusion de propagande jihadiste, selon la source proche du dossier.

Des synagogues et la tour Eiffel comme objectifs potentiels

Ils auraient également fomenté divers projets d’action violente, d’après cette même source. Nos confrères du Figaro indiquent, par ailleurs, que les mis en cause cherchaient à cibler particulièrement des synagogues, et ce en raison de la guerre en cours à Gaza, ou encore la tour Eiffel, un lieu symbolique et très fréquenté de Paris.

Le quotidien ajoute aussi que les deux adolescents auraient déjà entamé des recherches sur le dark web afin de se procurer des armes. Ces faits surviennent à l’heure où l’implication des mineurs dans ce type de projets violents est en recrudescence depuis 2023.

En juin 2025, un jeune de 17 ans avait été arrêté dans la Sarthe pour des projets d’attentats au nom de Daesh. Le mineur visait «des synagogues, un sex-shop et des événements festifs», avait indiqué, à l’époque, le ministre de l’Intérieur Bruno Retailleau.