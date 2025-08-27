Toulouse : trois policiers blessés par un conducteur ivre et sous stupéfiants

Trois policiers ont été blessés, dont deux grièvement, après que leur véhicule a été heurté par le conducteur d’un utilitaire, ivre, dans la nuit du mardi 26 au mercredi 27 août à Toulouse, en Haute-Garonne.

Le drame a été évité de peu. Dans la nuit du mardi 26 au mercredi 27 août, trois policiers ont été blessés, dont deux grièvement, à Toulouse (Haute-Garonne) après que leur véhicule a été heurté par une voiture dont le conducteur était ivre, a indiqué une source policière à l’AFP.

Les faits se sont déroulés peu avant 1h du matin. L’équipage de police, composé de quatre fonctionnaires, venait de terminer une mission de police-secours. Alors que les agents regagnaient leur véhicule, ils ont été heurtés par le conducteur de l’utilitaire.

Au moment de la collision, deux policiers se trouvaient à l’intérieur du véhicule et deux à l’extérieur, selon la même source à l’AFP. A la suite de ces faits, l’individu a été interpellé pour délit de «conduite sous l'empire d'un état alcoolique». Il a également été contrôlé positif aux stupéfiants.

Parmi ces quatre policiers, deux souffrent de fractures, à savoir une fracture du bassin pour l’un et une fracture lombaire pour le second. Leur pronostic vital n’est pas engagé. Concernant le troisième fonctionnaire blessé, celui-ci souffre de blessures plus légères. Le dernier agent est, quant à lui, choqué par l’accident et ne souffre d’aucune blessure.