Adolescentes écrasées par un train en Gironde : ce que l'on sait de ce drame près de Bordeaux

Ce jeudi 28 août au matin, deux adolescentes, âgées de 14 et 15 ans, ont été percutées mortellement par un train à Lormont, près de Bordeaux, en Gironde. Les circonstances du drame restent à éclaircir.

Un drame s’est produit, ce jeudi 28 août au petit matin, au niveau de Lormont, une commune de Gironde comptant environ 25.000 habitants.

En effet, deux adolescentes, âgées de 14 et 15 ans ont été mortellement percutées par un train, a appris CNEWS auprès de la SNCF, confirmant une information de Sud-Ouest. L'histoire a débuté lorsque les parents des deux jeunes filles, «demeurant pour l'une à Lormont et l'autre à Bordeaux», ont signalé leur disparition au commissariat de Bordeaux, a indiqué le parquet ce jeudi.

Il fallait attendre 5h30 du matin pour que les corps des deux victimes soient retrouvés, par le père de l'une d'elles, «sur les voies de chemin de fer situé dans un tunnel à Lormont», selon le procureur de la République de Bordeaux, Renaud Gaudeul.

🔴 7h30 : un accident de personne s'est produit entre #Cenon et #Bassens.



Le trafic #Bordeaux ↔ #Libourne sera durablement fortement perturbé.



Retards et suppressions sont à prévoir.

➕ d'infos à venir. — SNCF Voyageurs TER NOUVELLE-AQUITAINE (@TERNouvelleAQ) August 28, 2025

Le père «s’était rendu sur les lieux après avoir reçu de la part d’une amie de sa fille une photo prise par celle-ci à l’entrée du tunnel hier après-midi». De ce fait, une enquête a été ouverte, aux fins de «recherche des causes de la mort». Elle a été confiée au commissariat de Bordeaux.

«Les circonstances, y compris l’heure du décès, restent à ce stade à déterminer, et ce d’autant qu’aucun conducteur de train n’a signalé à ce stade cette percussion, qui n’a pas nécessairement été frontale», a expliqué le magistrat.

A la suite de ces décès, une cellule d'écoute psychologique a été mise en place au profit des familles des deux victimes.