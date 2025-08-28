Ukrainienne violée à Paris : le suspect, un Libyen se déclarant être un mineur isolé sur le territoire, déféré ce jour au parquet

A la suite du viol dont a été victime une jeune femme ukrainienne dans la nuit du 25 au 26 août sur le Champ-de-Mars à Paris, le suspect, né en Libye et se déclarant être un mineur isolé sur le territoire, est présenté ce jeudi à un juge d’instruction en vue de sa mise en examen.

Des faits qui se sont déroulés en plein cœur de la capitale. L’individu, interpellé dans la nuit du 25 au 26 août à Paris à la suite du viol dont a été victime une jeune femme ukrainienne, doit être présenté ce jeudi 28 août à un juge d’instruction «en vue de e sa mise en examen pour viol et agression sexuelle aggravés par le fait que ces infractions auraient été commises au préjudice d’une personne en ivresse manifeste», a indiqué le parquet de la capitale à CNEWS ce jour, ajoutant avoir requis le placement en détention provisoire du mis en cause.

Celui-ci encourt jusqu’à 20 ans de réclusion criminelle. D’après le parquet de Paris à CNEWS, l’homme était en état d’ébriété avancé au moment des faits. Il s’est déclaré «être un mineur isolé sur le territoire, né en septembre 2007 en Libye», nous a fait savoir le ministère public.

Concernant la victime, cette dernière, née en janvier 1993, était également très alcoolisée. Le soir des faits, ce sont les policiers de la BAC, en surveillance de nuit sur le Champ-de-Mars, qui ont remarqué «le comportement suspect d’un homme entraînant une femme vers un endroit isolé au milieu des buissons, et la résistance de cette femme qui protestait en anglais», nous explique le parquet de Paris.

Par conséquent, les forces de l’ordre ont interpellé le mis en cause «alors qu’il touchait le corps de la femme et tentait de l’embrasser de force». Un chauffeur de taxi a proposé son assistance «pour une première traduction spontanée». C’est là que les policiers ont compris que la jeune femme «dénonçait l’introduction de la main de son agresseur dans son jean», a conclu le ministère public.