Evasion de Mohamed Amra : l'un des coorganisateurs présumés remis en liberté

Un homme, soupçonné d'avoir participé à l'organisation de l’évasion du narcotrafiquant Mohamed Amra en mai 2024 au péage d'Incarville (Eure), a bénéficié d’une remise en liberté sous contrôle judiciaire ce vendredi 5 septembre.

Rebondissement dans l'affaire Mohamed Amra. L’un des individus suspectés d’avoir aidé à l’évasion du trafiquant de drogue le 14 mai 2024 à Incarville (Eure) a été remis en liberté, sous contrôle judiciaire, ce vendredi 5 septembre, a-t-on appris ce samedi auprès le parquet de Paris. Cette décision résulte des antécédents judiciaires de l'intéressé, qui ne permettaient de prolonger sa détention provisoire.

Poursuivi pour «association de malfaiteurs délictuelle»

L’homme en question, Oltjon O., né en Albanie, âgé de 23 ans et domicilié jusqu’alors à Rouen, avait été extradé d’Allemagne début mai puis mis en examen à Paris. Il est visé par une information judiciaire portant sur les chefs d’accusation pour meurtres, tentatives de meurtre, évasion en bande organisée, et association de malfaiteurs.

Spécifiquement poursuivi pour «association de malfaiteurs délictuelle» et «recel de malfaiteur à titre habituel», il est également soupçonné d’avoir fourni à Mohamed Amra un lieu de retrait, un logement, des subsides et autres moyens pour fuir les autorités.

Selon les informations de nos confrères de RTL, Oltjon O. aurait même «escorté» la voiture transportant Mohamed Amra lors de son périple passant par l’Allemagne, l’Autriche et la Slovaquie, le menant jusqu'à la Roumanie où il a été arrêté. Des sources rapportent également qu’il l'aurait accompagné en famille, et qu’il aurait mis à sa disposition un logement dans ce même pays.

Contacté, son avocat Kamel Derouiche a déclaré : «Nous prenons acte de cette remise en liberté qui est conforme aux règles de procédure».

Pour rappel, 42 personnes avait été mises en examen dans l'affaire Amra, dont 29 sont toujours en détention provisoire.

L’évadé est actuellement incarcéré dans le nouveau quartier de haute sécurité de la prison de Vendin‑le‑Vieil (Pas‑de‑Calais).