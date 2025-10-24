Procès du meurtre de Lola : la classe politique réagit à la condamnation de Dahbia Benkired

Après une semaine de procès, Dahbia Benkired, jugée depuis le 17 octobre pour le meurtre de la jeune Lola, a été condamnée ce vendredi 24 octobre à la réclusion criminelle à perpétuité incompressible par la cour d’assises de Paris.

Un jugement historique. Pour la première fois, une femme a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité incompressible par la cour d’assises de Paris. Au terme d’un procès éprouvant, Dahbia Benkired a été reconnue coupable des viols, de la torture et du meurtre de la petite Lola, âgée de 12 ans.

Ce verdict, et plus largement cette affaire, ont suscité de nombreuses réactions au sein de la classe politique. Plusieurs représentants de droite ont pris la parole sur X (ex-Twitter) pour exprimer leur soutien à la famille de Lola et saluer la décision de la justice, à commencer par Marine Le Pen.

La présidente du groupe Rassemblement national à l’Assemblée nationale s’est exprimée sur X. Elle a notamment demandé que les personnes visées par une OQTF, comme ce fut le cas de Dahbia Benkired, et ayant commis un crime, soient renvoyées dans leur pays d’origine.

Le martyre de la petite Lola avait bouleversé toute la France. À l’émotion s’était agrégée la légitime colère des Français apprenant que son bourreau, une ressortissante algérienne, visée par une OQTF n’aurait jamais dû se maintenir sur le territoire. En appliquant la peine la… — Marine Le Pen (@MLP_officiel) October 24, 2025

Le président de l'Union des droites, Éric Ciotti, s’est lui aussi exprimé, saluant la peine prononcée à l'encontre de Dahbia Benkired.

Dahbia Benkired a été condamnée à la perpétuité incompressible. Une peine exceptionnelle à la hauteur de la monstruosité de ses actes. Qu’elle croupisse en prison.



Lola, elle, nous ne l’oublierons jamais. pic.twitter.com/xkG8VA3Kaw — Eric Ciotti (@eciotti) October 24, 2025

Florian Philippot a, de son côté, adressé ses pensées à la famille et aux proches de Lola, tout en dénonçant la politique migratoire du gouvernement et des exécutifs précédents. Selon lui, ceux qui n’ont pas fait respecter les OQTF sont les véritables coupables.

Perpétuité réelle pour la monstrueuse Dahbia Benkired, cette chose qui a assassiné la petite Lola !



Heureusement, même si rien ne ramènera Lola.



Pensée pour sa maman, son frère, sa famille, ses proches.



Les politiques coupables de la non-application des OQTF, eux, restent… pic.twitter.com/kzEejwki49 — Florian Philippot (@f_philippot) October 24, 2025

Éric Zemmour a également pris la parole. Il a félicité les jurés pour «la peine la plus lourde prévue par la justice français» prononcée à l'encontre de «cette Algérienne sous OQTF».

Une fois n’est pas coutume : la justice a sévi.



Dahbia B, cette Algérienne sous OQTF, qui nous a volé une enfant innocente méritait la peine la plus lourde prévue par la justice française. #JusticePourLola#Francocide — Eric Zemmour (@ZemmourEric) October 24, 2025

Enfin, la députée RN Hélène Laporte a présenté ses condoléances à la famille de Lola, s’émouvant de l’horreur qu’ils ont dû subir.

🔴 Dahbia Benkired est condamnée à la perpétuité incompressible pour le viol, la torture et le meurtre de la petite #Lola. En tant que maman, je ne peux m’empêcher de penser que face à la mort atroce d’une enfant, et à la perpétuelle douleur de sa famille, cela restera toujours… pic.twitter.com/kYz6teHXPC — Hélène Laporte (@HeleneLaporteRN) October 24, 2025

À gauche, le député François Ruffin a également pris la parole. Il a rendu hommage à Lola et à sa famille, évoquant notamment son père, décédé de chagrin après la perte de sa fille.

Un crime sans nom, barbare, ignoble. Une peine incompressible de perpétuité. Justice est passée pour Lola, pour son père emporté par la douleur et le chagrin, pour sa mère, pour son frère, pour sa famille et ses proches. Et justice a été rendue au nom du peuple français. https://t.co/V72yTwnQcj — François Ruffin (@Francois_Ruffin) October 24, 2025

Du côté du gouvernement, les réactions se font pour le moment attendre. Les jurés, qui ont rendu leur verdict ce vendredi 24 octobre, ont prononcé une peine «à la hauteur de l’extrême gravité des trois crimes, torture et actes de barbarie, viol et meurtre, commis sans mobile apparent sur une inconnue de 12 ans, en plein jour», selon l'avocat général.