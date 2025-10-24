Toute l’actu en direct 24h/24
Procès du meurtre de Lola : la classe politique réagit à la condamnation de Dahbia Benkired

Marine Le Pen a salué la décision de justice à l'issue du procès du meurtre de Lola. [@Thibaud MORITZ/AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Après une semaine de procès, Dahbia Benkired, jugée depuis le 17 octobre pour le meurtre de la jeune Lola, a été condamnée ce vendredi 24 octobre à la réclusion criminelle à perpétuité incompressible par la cour d’assises de Paris.

Un jugement historique. Pour la première fois, une femme a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité incompressible par la cour d’assises de Paris. Au terme d’un procès éprouvant, Dahbia Benkired a été reconnue coupable des viols, de la torture et du meurtre de la petite Lola, âgée de 12 ans.

Ce verdict, et plus largement cette affaire, ont suscité de nombreuses réactions au sein de la classe politique. Plusieurs représentants de droite ont pris la parole sur X (ex-Twitter) pour exprimer leur soutien à la famille de Lola et saluer la décision de la justice, à commencer par Marine Le Pen.  

La présidente du groupe Rassemblement national à l’Assemblée nationale s’est exprimée sur X. Elle a notamment demandé que les personnes visées par une OQTF, comme ce fut le cas de Dahbia Benkired, et ayant commis un crime, soient renvoyées dans leur pays d’origine.

Le président de l'Union des droites, Éric Ciotti, s’est lui aussi exprimé, saluant la peine prononcée à l'encontre de Dahbia Benkired.

Florian Philippot a, de son côté, adressé ses pensées à la famille et aux proches de Lola, tout en dénonçant la politique migratoire du gouvernement et des exécutifs précédents. Selon lui, ceux qui n’ont pas fait respecter les OQTF sont les véritables coupables.

Éric Zemmour a également pris la parole. Il a félicité les jurés pour «la peine la plus lourde prévue par la justice français» prononcée à l'encontre de «cette Algérienne sous OQTF». 

Enfin, la députée RN Hélène Laporte a présenté ses condoléances à la famille de Lola, s’émouvant de l’horreur qu’ils ont dû subir.

À gauche, le député François Ruffin a également pris la parole. Il a rendu hommage à Lola et à sa famille, évoquant notamment son père, décédé de chagrin après la perte de sa fille.

Du côté du gouvernement, les réactions se font pour le moment attendre. Les jurés, qui ont rendu leur verdict ce vendredi 24 octobre, ont prononcé une peine «à la hauteur de l’extrême gravité des trois crimes, torture et actes de barbarie, viol et meurtre, commis sans mobile apparent sur une inconnue de 12 ans, en plein jour», selon l'avocat général.

