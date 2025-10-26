Pas-de-Calais : attaqué par un rottweiler alors qu’il promène son chien, il étrangle le molosse à mains nues pour s’en sortir

Vendredi 24 octobre à Étaples, dans le Pas-de-Calais, un rottweiler en divagation a attaqué le chien d’un promeneur. Pour se défendre, l’homme a étranglé l’animal, qui est mort sur place.

Une attaque soudaine en pleine promenade. Peu après midi, un habitant d’Étaples (Pas-de-Calais) se promenait avec son chien lorsqu’il a croisé un rottweiler en liberté, sans laisse ni muselière. L’animal, réputé pour sa puissance, s’en est soudainement pris à son chien, beaucoup plus petit.

Selon les témoins cités par La Voix du Nord, le rottweiler se montrait très agressif. Le propriétaire du chien attaqué a tenté de s’interposer, mais l’animal l’a renversé au sol. En situation de défense, l’homme a alors saisi le rottweiler à la gorge et l’a maintenu jusqu’à l’arrivée des secours.

À leur arrivée, les pompiers ont constaté que le chien était en arrêt respiratoire. Il n’a pas pu être réanimé. Le promeneur, blessé à la main, a été transporté à l’hôpital pour y recevoir des soins.

Un chien connu pour ses fugues et son agressivité

Toujours selon La Voix du Nord, ce rottweiler était déjà connu dans le quartier pour ses fugues répétées et son comportement agressif envers d’autres chiens. Les forces de l’ordre ont depuis identifié son propriétaire.

Bien que la grande majorité des rottweilers ne soient pas dangereux, certains peuvent devenir agressifs lorsqu’ils cherchent à défendre leur maître ou leur territoire. Cet été encore, un enfant de 9 ans avait été tué par un rottweiler dans le Loiret.

Classé en catégorie 2 (chiens de garde et de défense), le rottweiler est soumis à une réglementation stricte. Il doit être tenu en laisse et muselé dans les lieux publics.

Les propriétaires doivent également obtenir un permis de détention délivré par le maire de leur commune et faire réaliser une évaluation comportementale de l’animal par un vétérinaire agréé entre huit mois et un an, rappelle Service-Public.fr.