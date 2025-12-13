Paris : un conducteur de métro poignardé pour avoir «refusé de donner une cigarette»

Un conducteur de la RATP a été agressé dans la nuit de vendredi près de la place de Nation, à Paris. La victime a été placée en urgence absolue, a appris CNEWS de source policière ce samedi. Son agresseur a été interpellé.

Une nouvelle agression contre le personnel de la RATP. Dans la nuit de vendredi à samedi, un conducteur de métro a été agressé par un individu à la fin de son service, à Paris. Il est actuellement en urgence absolue après avoir reçu trois coups de couteau, a indiqué une source policière à CNEWS.

😱Cette nuit à Nation un effectif du GPSR remet à la Police un individu, retenu par un agent de sécurité auteur de coups de 🔪(ventre, épaule et cuisse) sur un conducteur de Ⓜ️ ligne 6️⃣ en fin de service.

👏Félicitations à ses 2 collègues qui sont parvenus à désarmer l'individu. pic.twitter.com/bygqs2lA86 — SÛRETÉ RATP 𝕏 (@FO_GPSR) December 13, 2025

Une histoire de cigarette

Près de la place de la Nation à Paris (20e), aux alentours de 2h20 du matin, le conducteur de la ligne 6 avait voulu rejoindre son véhicule sur le parking, accompagné par plusieurs de ses collègues. Durant son trajet, un passager de la ligne avait demandé une cigarette au machiniste. Ce dernier avait alors indiqué qu'il ne fumait pas. Mécontent, l'individu avait sorti un couteau et l'a planté à plusieurs reprises.

Le machiniste a été poignardé au niveau de l'abdomen, de la cuisse et sous une aisselle. Contacté par les collègues du machiniste, le groupe de protection et de sécurisation des réseaux (GPSR) a été la première instance de sécurité à arriver sur les lieux. L'individu a été maitrisé et maintenu sur place par les collègues du conducteur avant d'être interpellé par le GPSR.

En urgence absolue, le conducteur a été rapidement pris en charge par les sapeurs pompiers avant d'être transporté à l'hôpital. L'auteur des faits, blessé à la main, a été conduit à l'hôpital Saint-Antoine. Il serait déjà connu et suivi en psychiatrie par l'hôpital Saint-Anne.

Un large soutien

Le ministre des Transports, Philippe Tabarot, a lui tenu à revenir sur l'agression : «Une nouvelle fois, des agents des transports sont exposés à des violences gratuites dans l'exercice de leurs missions. La loi Tabarot pour la sûreté dans les transports va permettre de mieux les protéger. Dans les prochains jours, le décret permettant aux contrôleurs d’être équipés de caméras piétons sera publié. Un dispositif plébiscité par les agents pour dissuader les violences et faire baisser les tensions en cas d’agression».

Plein soutien aux trois conducteurs de la ligne 6 du métro agressés cette nuit à Paris, à la fin de leur service.



L'un d’eux a été blessé par plusieurs coups de couteau. Je lui souhaite un prompt rétablissement et lui adresse, ainsi qu'à ses proches et à ses collègues, toutes… — Philippe Tabarot (@PhilippeTabarot) December 13, 2025

Sur les réseaux sociaux, de nombreuses instances et personnalités en lien avec les transports n'ont pas tardé à réagir. La régie a annoncé sur X : «La RATP s'associe à l'agent dans toutes ses démarches, dont le dépôt de plainte, et lui souhaite un prompt rétablissement».

Le secrétaire fédéral FO des transports logistiques, Jean-Christophe Delprat, a indiqué : «Il faut que la qualification de tentative de meurtre soit retenue. Il suffit de voir l'arme de l'agresseur pour comprendre qu'il y avait une volonté de tuer. C'est intolérable. Pendant les Jeux olympiques, les pouvoirs publics ont prouvé que l'ont pouvait faire chuter la délinquance quand on y met les moyens humains. Il faudrait à présent que les trajets quotidiens de nos collègues jusqu'à leur véhicule soit sécurisés».

Avec une augmentation de plus de 102% d'agressions, la RATP avait déjà alerté en mai dernier sur la sécurité de ses agents. En effet, entre janvier et mai 2025, autant d'agressions ont été recensées que sur l'ensemble de l'année 2021.