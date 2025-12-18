Louvre : le musée parisien porte plainte après la fuite de documents internes

Le musée du Louvre a porté plainte contre X pour «abus de confiance et recel d’abus de confiance», le 16 décembre 2025, à la suite de la fuite dans la presse de «documents internes et confidentiels».

Des documents d’une très haute importance. Ce jeudi 18 décembre, le musée du Louvre a confirmé avoir porté plainte contre X, en date du 16 décembre, pour des faits qualifiés d’«abus de confiance» et de «recel d’abus de confiance». Cette plainte est déposée à la suite de la fuite, dans la presse, de documents décrits comme internes et confidentiels».

«Le 16 décembre 2025, ayant constaté que des documents internes et confidentiels avaient été communiqués à des tiers en vue de leur publication, l'Établissement public du musée du Louvre a saisi le procureur de la République de Paris d'une plainte contre X pour abus de confiance et recel d'abus de confiance», a indiqué une porte-parole du musée du Louvre dans un message à l'AFP.

«C'est totalement inadmissible»

Lors de son audition devant les sénateurs ce mercredi 17 décembre, la présidente du musée parisien Laurence des Cars, qui était interrogée sur le spectaculaire cambriolage ayant visé l’établissement le 19 octobre, avait brièvement évoqué cette plainte, expliquant que «trop de documents sensibles fuitent du Louvre (…) dans les médias». «C’est totalement inadmissible», avait-elle dit.

Pour l’heure, le Louvre ne précise pas les documents qui ont fuité et qui sont concernés par la plainte. Mais, selon Laurence des Cars, ceux-ci ont été communiqués à un «organe de presse». La présidente du musée a souligné que l’action ne visait pas les médias mais le responsable de la fuite.

«Si nous identifions la personne qui a fait fuiter des documents extrêmement sensibles du Louvre, il y aura évidemment une action, c'est totalement évident», a-t-elle affirmé, notant que l’objectif de la plainte est de «rappeler aux uns et aux autres qui travaillent dans cet établissement leur devoir de discrétion, de réserve lorsqu'ils manipulent des informations sensibles».