Affaire Leslie et Kevin : libéré à la suite d’un vice de procédure, l’un des principaux suspects à nouveau placé en détention

Nathan B., un des principaux suspects dans l’affaire du double de meurtre de Leslie Hoorelbeke et Kevin Trompat à Prahecq (Deux-Sèvres) en novembre 2022, a été à nouveau placé en détention, et ce pour «non-respect de son contrôle judiciaire».

Un nouveau rebondissement. Mis en examen dans le meurtre de Leslie Hoorelbeke et Kevin Trompat, dans la nuit du 25 au 26 novembre 2022, Nathan B. est de retour en prison, ont appris nos confrères de La Nouvelle République ce vendredi 13 mars.

Le jeune homme, libéré sous contrôle judiciaire le 18 mars 2025 après un vice de procédure, est à nouveau placé en détention ce jour pour «non-respect de son contrôle judiciaire».

Âgé de 25 ans, Nathan B. est soupçonné d’avoir portés des coups mortels à Leslie Hoorelbeke et Kevin Trompat. Mardi 23 décembre dernier, la chambre d’instruction de la cour d’appel de Poitiers avait rendu son délibéré concernant l’appel interjeté par le jeune homme, contestant son renvoi devant les assises, le déclarant «irrecevable».

Le pourvoi de Nathan B. examiné le 1er avril prochain

Nathan B. avait alors formé un pourvoi devant la Cour de cassation. Celui-ci sera examiné en formation restreinte de la chambre criminelle le 1er avril prochain, comme l’a révélé CNEWS ce jeudi 12 mars.

A ce stade, on ignore la date à laquelle la Cour de cassation rendra sa décision sur le dossier, permettant enfin de fixer une date du procès. Interrogé par CNEWS, l’avocat de la famille de Leslie Hoorelbeke, Lionel Bethune de Moro, craint que l’audiencement ait lieu «courant 2027».

Dans cette affaire, cinq personnes sont mises en examen, dont trois pour «assassinats». Pour rappel, Kevin Trompat et Leslie Hoorelbeke avaient disparu en novembre 2022 à Prahecq (Deux-Sèvres). Les deux jeunes gens, victimes de multiples coups, avaient été retrouvés morts en Charente-Maritime après trois mois d'enquête.

Les mobiles des mis en cause, entre «déception sentimentale et/ou dettes financières» d'après le parquet de Poitiers, seront au cœur du procès d'assises dont la date demeure, à ce stade, inconnue.