Meurtre de Lyhanna : les résultats de l’enquête administrative seront dévoilés le 22 juin prochain

A la suite du décès de Lyhanna, une enquête administrative avait été ouverte par les ministres Gérald Darmanin et Laurent Nuñez concernant les éventuels dysfonctionnements dans le traitement des plaintes visant Jérôme Barella. Les résultats de celle-ci seront dévoilés le 22 juin prochain.

Ce sera dans une semaine, tout juste. Le 3 juin dernier, soit à la veille de la découverte du corps sans vie de la jeune Lyhanna dans un silo agricole du Gers, les ministres de la Justice Gérald Darmanin et de l’Intérieur Laurent Nuñez avaient diligenté conjointement une enquête administrative afin d’identifier d’éventuels «dysfonctionnements» dans le traitement des plaintes et signalements ayant visé le principal suspect dans la mort de la jeune fille de 11 ans Jérôme Barella.

Cette enquête avait en effet été confiée aux Inspections générales de la justice, de la gendarmerie et de l’éducation. D’après l’AFP, citant des sources concordantes, les résultats de ces investigations seront dévoilés le 22 juin prochain, et non le 19 comme initialement annoncé.

Une date confirmée par le président de la République Emmanuel Macron au JT de 13h. Le chef de l’Etat a en réalité expliqué ce lundi que le contenu de l’enquête «sera rendu dans huit jours. Et donc, dans huit jours, le gouvernement pourra tirer les conclusions de tout cela», a-t-il dit avant de préciser qu’il fallait avoir la «vérité des faits, lundi» 22 juin prochain.

Emmanuel Macron aux côtés de la famille de Lyhanna

Lors de cette même interview, Emmanuel Macron s’est dit prêt à aller plus loin dans la lutte contre les violences sur les enfants, assurant que des moyens supplémentaires pour la justice ou les enquêteurs seraient déployés «là ou là», si nécessaire.

🔴 Affaire Lyhanna : "On pourra voir avec toutes les associations engagées qu'est-ce qu'il faut faire de plus pour protéger nos enfants", @EmmanuelMacron



📺 Emmanuel Macron répond à @mslacarrau pour #LE13H de @TF1pic.twitter.com/TPhxq09p2E — TF1Info (@TF1Info) June 15, 2026

Sur la base de cette enquête administrative, «on pourra voir aussi avec toutes les associations qui sont engagées, qu'est-ce qu'il faut faire de plus pour protéger nos enfants ? Qu'est-ce qui n'est pas encore assez fort ? Qu'est-ce qui n'est pas encore assez radical ? Où est-ce qu'on doit développer des unités d'écoute dans nos hôpitaux pour que ça marche encore mieux, des salles Mélanie dans nos commissariats, nos gendarmeries, où est-ce qu'il manque peut-être des moyens là où là», a déclaré le chef de l’État sur TF1.

La veille, soit dimanche 14 juin, Emmanuel Macron s’était entretenu «longuement» avec les parents de la jeune Lyhanna, en présence de son épouse Brigitte. Il y a quelques jours, devant ses ministres, le chef de l’Etat s’était déjà exprimé sur ce drame, pointant des «dysfonctionnements manifestes» des services publics et appelant le gouvernement à ne pas agir avec «démagogie» ou «précipitation». «On ne répond pas à un drame par des cris», avait-il jugé.