Pas-de-Calais : un orthophoniste de 55 ans mis en examen pour agressions sexuelles sur mineurs, au moins cinq victimes identifiées

Un orthophoniste exerçant à Béthune (Pas-de-Calais) a été mis en examen et placé en détention provisoire pour agressions sexuelles sur mineurs et corruption de mineur, a annoncé ce mardi le procureur de Béthune, selon qui cinq victimes ont été identifiées, dont «deux de 5-6 ans».

Une nouvelle affaire de violences sexuelles sur mineurs. Un orthophoniste exerçant à Béthune, dans le Pas-de-Calais, a été placé en garde à vue jeudi 11 juin après les «révélations d'un garçon, la veille», a précisé le procureur, Étienne Thieffry, confirmant une information du quotidien Le Monde. D'après ce dernier, l’homme de 55 ans se serait rendu coupable de plusieurs agressions sexuelles sur au moins cinq mineurs.

«Une information judiciaire du chef d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans par majeur ayant plus de cinq ans d'écart avec la victime» a été ouverte à l'encontre du suspect, a ajouté Étienne Thieffry. Selon lui, cinq victimes avaient été identifiées «au stade de l'ouverture d'information judiciaire», samedi. Toutes les victimes sont mineures et au moins deux d'entre elles «sont âgées de 5-6 ans», d'après le magistrat.

D'après Le Monde, qui réalisait une immersion de deux jours au sein du parquet de Béthune, le suspect a été interpellé quasiment immédiatement à son cabinet après la plainte d'un enfant de cinq ans l'accusant de «guilis sur le sexe et l'anus au cours d'une consultation». Cinq patients «de moins de 10 ans ont été entendus dans la foulée. Tous ont évoqué des violences à caractère sexuel», selon le quotidien.

Devant le cabinet de l'orthophoniste, en périphérie de Béthune, Priscilla, 35 ans, explique que le praticien y exerçait depuis une dizaine d'années, après avoir été installé auparavant en centre-ville. Mère de deux enfants âgés de 11 et 8 ans, qui ont tous deux été suivis dans ce cabinet, elle se dit «sous le choc». «J'espère que des mesures vont être prises pour arrêter ces personnes-là», affirme une autre voisine, Christine, 52 ans.