«Breaking bad» dans le Tarn : les gendarmes démantèlent un laboratoire de métamphétamine, 5 interpellations

Un laboratoire clandestin de métamphétamine situé dans le Tarn a été démantelé par la Gendarmerie le 11 juin dernier, a-t-on appris ce jeudi auprès du parquet de Bordeaux (Gironde). Plusieurs kilos de drogues de synthèse ont été saisis et cinq personnes ont été interpellées.

Une opération de taille. La Gendarmerie nationale a démantelé un large laboratoire de production de diverses drogues de synthèse, notamment de la métamphétamine, dans une commune du Tarn, a indiqué ce jeudi 18 juin le parquet de Bordeaux.

L’opération s’est tenue le 11 juin dernier et a mobilisé une centaine de militaires de la gendarmerie nationale issus de divers services. Il s’agit de l’un des plus gros démantèlements menés en France.

Le parquet de Bordeaux a indiqué que les gendarmes ont saisi «28 kg de poudre d’amphétamine, contenus dans des sacs d’1 kg chacun», «38.396 euros en espèces, des clés de cryptomonnaie pour une somme inconnue à ce stade, un véhicule haut de gamme» et «plusieurs téléphones cryptés».

Cinq individus, des hommes de 30 à 52 ans, ont été interpellés lors de l’opération. Seul l’un d’entre eux avait déjà fait l’objet d’une condamnation en lien avec le narcotrafic. Présentés à un juge d’instruction à l’issue de leur garde à vue, ils ont été mis en examen.

Une plantation de cannabis découverte.

Ils seront donc poursuivis, comme auteur ou complice, de faits de production ou fabrication de produits stupéfiants en bande organisée, acquisition, transport, détention, offre ou cession de stupéfiants, blanchiment de trafic de stupéfiants, participation à une association de malfaiteurs de crimes et délits. Ils encourent trente ans de réclusion criminelle.

Le parquet de Bordeaux a indiqué que «quatre d’entre eux ont été placés en détention provisoire. Le cinquième a été placé sous contrôle judiciaire».

© Gendarmerie nationale

Par ailleurs, chez l’un des suspects interpellés «les enquêteurs ont également fait la découverte de cinq pièces aménagées, dont trois cachées accessibles depuis une porte dérobée fermée par électro-aimant, dédiées à la culture de plusieurs centaines de pieds d’herbe de cannabis.»

Selon les indications du parquet, la récolte principale de ces plans avait déjà été effectués mais «22 kg d’herbe, 342 g de résine de cannabis et 81 g de cocaïne» ont pu être saisis.