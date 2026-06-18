Côtes-d’Armor : un appel à témoins lancé après la disparition inquiétante d’une femme

La gendarmerie a lancé un appel à témoins ce jeudi 18 juin après la disparition d’une femme de 36 ans qui n’a plus donné signe de vie depuis lundi après avoir quitté son domicile près de Guingamp dans les Côtes-d’Armor.

Une disparition jugée inquiétante par les forces de l’ordre. Un appel à témoins a été lancé ce jeudi 18 juin sur Facebook par la gendarmerie des Côtes-d’Armor, afin de retrouver une femme de 36 ans.

La disparue, Emilie Constant, n’a plus donné signe de vie depuis ce lundi 15 juin après avoir quitté son domicile de la commune de Saint-Jean-Kerdaniel, non loin de Guingamp.

Selon les informations transmises par les gendarmes, la jeune femme mesure 1,59 m, a les yeux marrons et les cheveux châtains longs et épais. Elle possède également deux signes distinctifs : une fossette prononcée au menton et une cicatrice en forme de trous entre ses deux yeux.

Lorsqu’elle a quitté son domicile, Emilie Constant était «munie de son sac à main» et portait un haut en laine vert et un pull fin bleu gris. «Sans certitude», la gendarmerie a indiqué qu’elle pouvait se trouver dans le secteur de Guingamp.

Toute personne susceptible d’avoir des informations est priée de contacter la gendarmerie.