Enfants abandonnés au Portugal : pas de transfert en France pour le compagnon de la mère à ce stade

Les autorités portugaises ont accepté d'exécuter le mandat d'arrêt émis par la France à l'encontre du compagnon d'une Française soupçonnée d'avoir abandonné ses enfants au Portugal le mois dernier.

Une histoire qui avait choqué l'opinion publique. Ce jeudi, la justice portugaise a accepté d'exécuter le mandat d'arrêt émis par la France concernant le compagnon d'une Française soupçonnée d'avoir abandonné ses enfants au Portugal.

Le couple a été placé en détention provisoire et mis en examen pour des faits de «mise en danger ou abandon», tandis que le Français de 55 ans est en outre accusé de «coups et blessures aggravés» sur l'un des deux garçonnets.

L'homme a été entendu jeudi et ne s'est pas opposé à sa remise aux autorités françaises, mais celle-ci n'interviendra «que lorsque la détention de l'intéressé cessera de présenter un intérêt» dans le cadre de la procédure conduite par le tribunal de Setúbal, qui a décidé de leur placement en détention provisoire, a expliqué la Cour d'appel d'Évora dans un bref communiqué.

Une longue recherche

Les deux frères, de 4 et 5 ans, ont été retrouvés le 19 mai par un automobiliste, assis en pleurs au bord de la route nationale reliant la ville d'Alcacer do Sal à la station balnéaire de Comporta, à une centaine de kilomètres au sud de Lisbonne.

Leur mère et son compagnon ont été arrêtés deux jours plus tard près de Fatima, dans le centre du pays. Les autorités françaises recherchaient la mère et les enfants depuis le 11 mai, quand leur disparition avait été signalée depuis Colmar, dans l'est de la France.