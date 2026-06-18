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Octogénaire tuée au Grau-du-Roi : le suspect de 15 ans mis en examen pour assassinat

[GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Ce jeudi, le parquet a annoncé qu’un collégien de 15 ans, placé précédemment en garde à vue, a été mis en examen pour assassinat, dans le cadre d’une enquête sur la mort d'une octogénaire au Grau-du-Roi (Gard). 

Plus d’informations à venir…

Faits diversMeurtremise en examenGard

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