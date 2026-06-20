Ossements d'une femme retrouvés dans un vide sanitaire : son compagnon mis en examen pour meurtre

Ce vendredi 19 juin, le parquet de Quimper a annoncé la mise en examen d’un septuagénaire pour le meurtre de sa compagne, dont les ossements ont été retrouvés dans le vide sanitaire d’une maison à Bannalec, dans le Finistère.

La victime n'avait plus été aperçue depuis le Covid. Un septuagénaire a été mis en examen pour meurtre sur conjoint ce vendredi 20 juin, après la découverte des ossements de sa compagne dans le vide sanitaire d'une maison à Bannalec, dans le Finistère, a annoncé vendredi le parquet de Quimper.

Selon le ministère public, ces ossements avaient été retrouvés le 6 juin, entraînant l'ouverture d'une enquête par la gendarmerie. Les investigations ont établi que la maison avait été louée pendant plusieurs années par un homme aujourd'hui âgé de 72 ans, qui «n'occupait plus les lieux depuis plusieurs mois déjà, en raison de son état de santé, physique comme psychique», précise la procureure de la République de Quimper, Cécile Flamet.

L'expertise médico-légale a identifié les restes humains comme étant ceux de l'ancienne compagne du septuagénaire, que les voisins n'avaient plus aperçue «depuis plusieurs années», selon le communiqué du parquet.

Le suspect placé sous contrôle judiciaire

«Ils ont commencé à se disputer durant le Covid, en 2020. On les entendait parfois crier. Puis on ne l'a plus vue», a affirmé un voisin interrogé par le journal Le Télégramme.

Le suspect, pour lequel une mesure de tutelle était envisagée depuis plusieurs semaines, a été mis en examen des chefs de meurtre sur conjoint et d'atteinte à l'intégrité d'un cadavre, puis placé sous contrôle judiciaire.

Le pôle criminel ayant été saisi, c'est désormais le procureur de Brest qui est compétent pour ce dossier, a ajouté la procureure de la République de Quimper Cécile Flamet. Selon les derniers chiffres officiels publiés en octobre, 107 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint en 2024, soit une hausse de 11% par rapport à 2023.