5 cocktails pour l'été

Le cocktail est toujours aussi populaire auprès des Français, particulièrement à l'approche de l'été. Voici une sélection de recettes fraîchees et fruitées faciles à faire. Quelques ingrédients, un peu de glace et un verre adapté suffisent pour se faire plaisir.

Clever Club

Nombreux sont les amateurs de cocktails à base de whisky. Ils manquent rarement de caractère. Le Clever Club se réalise avec du Glenfiddich 12 ans, du citron, de la liqueur et du sirop de framboise ainsi que 2 cl de blanc d’œuf. Très simple à faire à la maison, on le surmonte de deux framboises fraîches pour la touche déco.

Margarita originale

C’est le 8e cocktail le plus consommé au monde (et le premier aux Etats-Unis). La Margarita a été revisitée bien des fois, mais rien de tel que sa version originale au Cointreau pour un moment de fraîcheur. Attention à bien humidifier les rebords du verre avec du citron pour ensuite le poser sur du sel.

Amer fleur de bière Framboise

Un bon cocktail ne nécessite pas forcément une dizaine d’ingrédients. Par exemple Amer Fleur de Bière Wolberger Framboise peut twister une simple bière blonde ou blanche. On pourra même y poser une feuille de basilic sur la mousse la note aromatique.

Athènes mon amour

Pour un cocktail sans alcool (mocktail), Jaillance propose une escapade en Grèce avec son Athènes mon Amour. Feuilles de basilic, branche de romarin, citron jaune, eau gazeuse au mastiqua et bulles de Muscat Jaillance pour cette recette très méditerranéenne.

Spritz provençal

L’emblématique bar à cocktails le Syndicat vient de rouvrir sa terrasse. En cas de météo capricieuse, on peut tout à fait commander son cocktail « en kit » pour le faire chez soi. Et pourquoi ne pas se laisser tenter par un Spritz provençal ? (10€ les 20 cl) Cap Corse Blanc, vin blanc, bitter Dolin et cordial (sirop) de lavande verveine.