Cyril Lignac : ouverture de son nouveau restaurant italien Ischia

Le chef préféré des Français Cyril Lignac a toujours un projet en cours. Dernier en date, son restaurant Ischia vient d’ouvrir ses portes à Paris (15e). Cette trattoria chic, qui porte le nom de l'île au large de Naples, vient remplacer sa table étoilée Le Quinzième.

Avec cette nouvelle adresse, le chef met le cap sur la cuisine transalpine à la fois simple et sophistiquée. La carte comprend des grands classiques : vitello tonnato, jambon de parme, escalope de veau à la milanaise. Les pâtes et les gnocchi sont faits maison : tortellini ricotta-épinards et ragoût de cochon ou pâtes à la vodka (à partir de 20€). On note aussi les ravioles de langoustines à la crème Marsala.

Pour les desserts : baba au limoncello, panna cotta pistache miel ou glace aux généreuses noisettes du Piémont.

©TheSocialFood

Ischia dispose aussi d’un bar à cocktails tenu par Marco Mohamadi (à partir de 10€). En marge des classiques, il s’est penché sur les vermouths et les alcools emblématiques de la botte : Ischia Verde (rhum Sailor Jerry, roquette, limoncello infusé à la vanille, jus de citron, soda water), Vicino Spritz (gin Tanqueray infusé au romarin, Aperol, jus de pamplemousse, Prosecco) ou encore Thyme Out (liqueur de bergamotte Italicus, jus de citron, limonade artisanale).

Bien entendu, comme toute bonne table italienne, Ischia a à sa carte les incontournables grappa et limoncello.

Le lieu, pensé et décoré par le très prisé studio KO, dispose aussi d’une belle terrasse. Elle offre une vue sur le parc André Citroën

Ischia, 14, rue Cauchy Paris 15e