Saint-Valentin 2022 : les meilleurs chocolats à offrir

Il y a beaucoup de façons de déclarer sa flamme pour la Saint-Valentin. La plus classique est celle qui fait ses preuves chaque année : la boite de chocolats. Cette fois encore, les plus grands artisans de la fève de cacao ont préparé des coffrets spéciaux plus gourmands les uns que les autres.

Alain Ducasse

Ces petits cœurs très graphiques cachent un praliné amande zeste d’orange avec compoté d’orange. Une alliance agrume chocolat qui rappelle celle des fameuses orangettes.

Boite de 12 pépi-cœurs, Le Chocolat Alain Ducasse, 26€

Pierre Marcolini

On ne se lasse pas de ses petits cœurs fondants. Pierre Marcoline enrichit son offre cette année avec deux nouveaux venus dans sa gamme : le cœur fraise poivrée qui ne laisse pas indifférent avec sa pointe acidulée de Timuth. Le cœur amande contient quant à lui un carmel aux fraises.

Plumier cœurs 15 pièces, Pierre Marcolini, 19,90€

Boissier

La maison Boissier, qui régale les gourmands depuis 1827, pense à ceux qui n’aiment le chocolat avec cette petite boite de confiseries d’antan. A l’intérieur, de délicieux petits cœurs au bon goût de cerise.

Boite de coeurs Gomme Cerise, Boissier, 12€

Hugo & Victor

Hugues Pouget de la pâtisserie Hugo & Victor a conçu un kit spécial pour les rencontres. Une jolie petite boite qui invite à « briser la glace en cas de coup de foudre ». On y trouvera un assortiment de six ou douze ganaches, pralinés et caramels, sans aucun colorant.

Carnet Saint-Valentin coup de foudre, Hugo & Victor, à partir de 12€

Edwart

Toujours en quête de saveurs étonnantes, le talentueux Edwart Chocolatier propose pour la Saint-Valentin un coffret dédié à l’amour et à l’amitié. On y trouvera son bonbon à la feuille de Sakura, le cerisier japonais, associé une ganache au chocolat au lait. Sont également au programme le praliné Immaculé à la noix de coco, le praliné à la noisette La Française, le praliné Sésame Noir et la ganache Jasmin.

Coffrets 25 pièces, Edwart Chocolatier, 27€