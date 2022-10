Paris : qu'est-ce que le Grand Prix de la Pâtisserie organisée par la Ville ?

Lancé en 2019, le Grand Prix de la Pâtisserie revient pour une deuxième édition, après 2 ans d'arrêt forcé en raison de la crise sanitaire. Les apprentis, boulangers-pâtissiers et autres chefs pâtissiers ont jusqu'au lundi 7 novembre pour se porter candidat.

Il ne reste plus que quelques jours aux pâtissiers, quel que soit leur niveau, pour déposer leur candidature afin de participer au Grand Prix de la Pâtisserie organisé par la Ville de Paris. Cette année, il faudra s'inspirer du thème «Les Jardins parisiens» pour réaliser un dessert «personnel et inédit» et le présenter au jury.

Une récompense et un coup de projecteur

«L'appel à candidatures est ouvert à tous les boulangers-pâtissiers, les pâtissiers et les chefs pâtissiers des hôtels et restaurants de Paris», explique Olivia Polski, l'adjointe à la mairie de Paris chargée du commerce et de l'artisanat, qui précise qu'il y a une récompense de 4.000 euros à la clé et un coup de pouce évident en termes de notoriété.

En 2019, le Grand Prix de la Pâtisserie organisée par la municipalité parisienne avait couronné le chef pâtissier Quentin Lechat, désormais chef pâtissier exécutif du Royal Monceau à Paris, parmi 22 autres candidats. Une première édition imaginée par la maire de Paris Anne Hidalgo et par le chef pâtissier mondialement reconnu Pierre Hermé.

Ils sont partis du constat qu'il y avait «quelque chose qui manquait [...] pour mettre en avant et valoriser ce savoir-faire», souligne Olivia Polski, pour qui «la pâtisserie française et plus particulièrement parisienne est quelque chose d'inégalé et sans équivalent dans le monde, extrêmement travaillée et qui s'est beaucoup développée ces dernières années».

Pour participer, les candidats doivent d'abord remplir un dossier technique et répondre au cahier des charges, au thème, et intégrer dans sa recette un ou plusieurs produits locaux, tels que «le miel, la menthe, le safran ou le romarin» énumère l'adjointe au commerce, qui rappelle que tous ces ingrédients «sont cultivés à Paris, grâce à Parisculteurs».

S'ils sont pré-sélectionnés, ils devront ensuite déposer «un lot de quatre pâtisseries identiques dans un emballage neutre et anonyme», le 24 novembre prochain, dans des locaux où un jury composé d'une quinzaine de personnes sera chargé de donner son avis. Les pâtissiers seront notamment évalués sur le goût, mais aussi la technicité de la recette et du processus de fabrication, la créativité ou encore l'esthétisme.

Les Parisiens appelés à devenir membre du jury

Et à l'instar de ce qui se fait dans le cadre du prix de la meilleure baguette parisienne, le jury sera également composé de Parisiens choisis au hasard. Cette année, 4 d'entre eux seront tirés au sort pour faire partie de la quinzaine de membres du jury, qui délibérera le 24 novembre prochain.

Pour être de la partie, il suffit de s'inscrire avant ce jeudi 31 octobre sur la page dédiée du site de la Ville de Paris. Seules conditions : être disponible à la date de délibération. L'annonce du lauréat aura ensuite lieu le dimanche 30 novembre à l'Hôtel de Ville de Paris.