Restaurant : Jamel Debbouze ouvre une nouvelle table sur le toit de l’Institut du monde arabe à Paris

Jamel Debbouze s’est associé au groupe Paris Society pour ouvrir un restaurant sur le toit de l’Institut du monde arabe. Il a été baptisé Dar Mima, en hommage à la mère du comédien.

C’est presque une affaire de famille. Jamel Debbouze et Paris Society (Accor) viennent d’inaugurer la nouvelle table Dar Mima, perché au 9e étage de l’Institut du monde arabe (Paris 5e). Le nom est un hommage à Fatima, la mère de l’acteur dont le diminutif est Mima.

«Si un jour je devais faire un cadeau à ma mère, ce serait lui offrir un restaurant. Et si je devais choisir un écrin, ce serait l’Institut du Monde Arabe», explique le célèbre acteur dans le communiqué qui annonce l’ouverture.

Cette dernière a d’ailleurs été associée au projet en participant à l’élaboration de la carte. Dar Mima servira ses recettes marocaines «secrètes» comme celle de son pain ou de sa salade Zaalouk (salade d’aubergines grillées et tomates rôties). Des plats à partager seront également au menu : langouste grillée, épaule d’agneau, grillades. Six tajines et couscous sont aussi proposés, donc celui de Mima. Tous ces plats seront servis dans une vaisselle sur-mesure de la maison Bernardaud.

La déco quant à elle a été confiée à Laura Gonzalez. Elle a voulu créer une ambiance de paradis oriental, dans lequel on pénètre après avoir poussé une lourde porte en bois. A l’intérieur, les couleurs de l’Orient dominent entre velours, moquette et rideaux épais. Les baies vitrées sont habillées d’élégants moucharabiehs qui répondent à ceux du bâtiment de Jean Nouvel. La terrasse - qui jouit d’une vue imprenable sur la capitale à l’image de la plupart des restaurants Paris Society (Girafe, Mun, Bonnie..) - a été conçue quant à elle comme un «jardin méditerranéen suspendu» avec palmiers, citronniers et jasmin. Pour en profiter, il faudra toutefois patienter jusqu’au printemps.

C’est le premier projet où Laurent de Gourcuff (Paris Society) s’associe à une personnalité issue du monde du spectacle. Il succède à Noura et au chef Guy Martin.

Dar Mima. Institut du monde arabe. 1, rue des Fossés-Saint-Bernard (Paris 5e).