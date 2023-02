Rappel de produit : attention, ces chips vendues chez Carrefour ne doivent pas être consommées

Les chips au vinaigre de la marque Carrefour font l'objet d'un rappel sanitaire dans toute la France. Elles contiendraient un allergène non renseigné sur l’emballage.

Des chips vendues dans les magasins de l’enseigne Carrefour font l’objet d’un rappel sanitaire dans l’Hexagone depuis peu. En effet, selon Rappel-conso.gouv.fr, les sachets de 135 g de chips saveur vinaigre vendus entre le 22 décembre 2022 et le 24 janvier 2023 avec un date limite de consommation au 13 juin 2023, contiendraient un allergène présent dans la recette et non déclaré sur l’emballage. Cela pourrait entraîner des problèmes de santé à des personnes allergiques à ce dernier.

Dans le détail, le site du gouvernement précise : «Présence possible de l'allergène LAIT suite à un mélange ponctuel de recettes». En revanche, pour toutes les personnes n’ayant pas d’allergies en lien avec les produits de type laitier, la consommation de ces chips au vinaigre ne présente pas de risque.

#RappelProduit



CHIPS SAVEUR VINAIGRE - CARREFOUR CLASSIC





Risques : Substances allergisantes non déclarées





Motif : Allergènes - Possible mélange de recetteshttps://t.co/1vKl65elql pic.twitter.com/g8CEwdkc3D — RappelConso (@RappelConso) February 15, 2023

Le site Rappel Conso invite ceux qui ont acheté ces chips à ne pas les consommer et à les rapporter au point de vente pour se faire rembourser. Les lots concernés sont ceux portant le n°P06463561712L2 et un horodatage compris entre 02:11 et 03:50, code-barres 3560070359653. La procédure de rappel de ce produit dure jusqu’au 14 mars prochain.

Tous les jours, le site gouvernemental met à jour la liste des rappels produits. Cette dernière peut contenir toutes sortes d'articles de la vie quotidienne, pas uniquement de la nourriture, même si ces cas sont minoritaires. Depuis ce jeudi 16 février, il y a par exemple des filets de saumon fumé sans marque de chez Leclerc et des chipolatas Jean Roze d'Intermarché qui sont en procédure de rappel pour des suspicions de listeria et de salmonelle.