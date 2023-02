Baguette de supermarché : voici la meilleure, selon 60 Millions de consommateurs

Véritable symbole du patrimoine culinaire français, la baguette est la star des boulangeries. Le magazine 60 Millions de consommateurs s’est intéressé à celles qu’on achète en grandes surfaces et dans les chaînes et a établi son classement.

Elle est aussi célèbre que la tour Eiffel. La baguette est la spécialité française que le monde entier nous envie. En marge de celle traditionnelle qu’on retrouve dans les boulangeries artisanales, et qui est protégée par un décret, la baguette blanche connaît aussi son succès dans les supermarchés.

Mais son cahier des charges est bien plus souple rappelle 60 Millions de consommateurs dans une grande enquête publiée dans son dernier numéro du mois de mars. Pas moins de 14 additifs sont en effet autorisés pour la préparer plus rapidement et la conserver plus longtemps.

«Ces acteurs bénéficient d’économies d’échelle qui leur permettent de vendre des baguettes à moins de 1 euro» explique 60 Millions de consommateurs.

D'après son classement, c’est la baguette tradition d’Intermarché qui s'impose avec la note de 15/20. Bien que riche en sel, elle présente un bon rapport qualité/prix d’après l’enquête. Elle est suivie par la baguette tradition de Systèmes U.

Pour déterminer la meilleure baguette, le magazine en a testé 13, achetées dans des chaînes de boulangerie, en «points chauds» et en grandes surfaces. Les journalistes ont recherché des traces de pesticides. Les valeurs nutritionnelles ont aussi été passées au crible. Résultat, le test comparatif fait ressortir que les baguettes sont en moyenne trop salées avec 0,74 g par portion de 50 g. Par ailleurs, les baguettes industrielles présentent peu de fibres (1,6 g en moyenne pour 50 g).