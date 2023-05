Perte de poids : voici 7 petits encas à moins de 100 calories

Quand survient un petit creux, on se dirige le plus souvent vers un aliment sucré ou salé riche en calories. Mais il est possible de grignoter un encas plus sain et pauvre en calories. Voici 6 aliments qui en contiennent moins de 100.

le raisin

Qu'il soit rouge, blanc ou rose, 125 grammes de raisin contiennent seulement 84 calories. Riche en antioxydants, il élimine aussi les impuretés accumulées dans le corps.

Les pistaches

Attention à ce qu'elles ne soient pas salées ! Vingt pistaches correspondent à 80 calories et apportent des graisses insaturées, aussi appelées «bon» gras.

les amandes

98 calories, c'est ce qu'on contient une petite poignée d'amandes, soit 14 environ. Elle protège aussi des maladies cardio-vasculaires.

une carotte

Pour 200 grammes de carottes, comptez 50 calories. De quoi se faire plaisir en plus d'avoir bonne mine.

un yaourt nature

Sans sucre, un pot de yaourt de 125 grammes contient 70 calories. Un yaourt au lait de soja en comprend 41.

un carre de chocolat noir

Pour les plus gourmands, optez pour du chocolat noir. Un carré de 30 grammes correspond à 90 calories.

Une pomme

Une pomme avec sa peau représente près de 75 calories. C'est l'encas idéal pour le petit creux du matin. En plus, la pectine qu'elle contient aura un effet coupe-faim.