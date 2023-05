Voici les thés et tisanes les plus mauvais pour la santé selon 60 millions de consommateurs

Les thés et les infusions sont souvent associés à une multitude de bienfaits. L’association 60 millions de consommateurs vient contredire cette idée reçue dans son nouveau numéro du mois de mars.

Les petits sachets à plonger dans l’eau chaude contiendraient notamment des résidus de pesticides mauvais pour l’organisme comme le glyphosate mais aussi le thiaclopride ou encore l’acétamipride. Autant de noms complexes qui n’ont rien à faire dans une boisson chaude.

Au total, près d’une cinquantaine de marques ont été passées au crible. Les résultats des analyses ont de quoi refroidir : seize substances jugées «problématiques» ont été décelées, met en garde l’association

Quatre familles de produits ont été analysées : thé noir et vert à la menthe, infusions à base de verveine et infusions détox, à chaque fois en bio et en conventionnel.

Résultat, 60 millions de consommateurs recommande d’éviter les thés à la menthe. Ceux des marques Cotterley (Intermarché), Twinings, Britley (E.Leclerc), Lipton et Lord Nelson (Lidl) ont été particulièrement mal notés en raison de la présence de résidus de pesticides et d’alcaloïdes réputés toxiques.

Par ailleurs les thés noirs Breakfast (Auchan), Earl grey (U), Twinings English breakfast ont eux aussi été mal notés. Enfin deux infusions se voient reprocher la présence de pesticides : infusion Nuit douce Lord Nelson (Lidl) et Infusion Détox Lipton.

Dans cette enquête, les journalistes ont relevé que beaucoup de produits bio ne posaient pas de problème pour la santé.