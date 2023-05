Fête des mères 2023 : 5 gourmandises à offrir à sa maman

Ce dimanche 4 juin, les mamans seront à l'honneur dans toute la France. Il n'est pas toujours évident de trouver un cadeau, encore moins à la dernière minute. Mais en général, le registre gourmand fait souvent plaisir. Voici cinq idées de cadeaux à dévorer qui réjouiront les mamans.

La Grande Epicerie

Le chef pâtissier de la Grande Epicerie de Paris Thibaut Leroy a conçu un gâteau pensé comme un véritable bouquet de fleurs. Fruits rouges, crème d’amande et ganache au thé Earl Grey compose cette délicieuse gourmandise à offrir.

Pour Toi Maman, Gâteau de Fête des Mères, 39 €

©TheTravelBuds



Clara Luciani x Lenôtre

La maison Lenôtre et Clara Luciani s’associent pour la bonne cause à l’occasion de la fête des mères. Une partie des recettes du gâteau spécialement conçu pour cet événement sera reversée à l’association La Maison des femmes de Marseille Provence dont l’artiste est la marraine et qui vient en aide aux femmes victimes de violences. La pâtisserie quant à elle est un très joli gâteau baptisé Velours au parfum de violette et de vanille avec compotée de framboise, mûre et griotte.

Velours, Lenôtre, 59 €

Boissier

L’un des plus vieux confiseur de Paris, Boissier a conçu une très jolie petite boite pour les mamans gourmandes. A l’intérieur on y trouve de délicats pétales au chocolat et à la rose et des perles or.

Boite spéciale fête des mères, Boissier, 20 €

Nina Métayer

Réconfortante et légère, la pavlova est un classique de la pâtisserie. Quand la talentueuse Nina Métayer s’en empare, cela donne une superbe composition où trône un bouquet de fraises qui invite à la dégustation. On y décèle en plus des notes de noisette et de coquelicot.

Pavlova fraises coquelicot, Nina Métayer, 44 € (sur commande).

Ladurée

Pour les fans de macarons, Ladurée a prévu une création spéciale : elle se décline en forme de cœur et comporte un macaron à la rose associé à un crémeux à la rose, garni de framboises et de délicats litchis. Il s’agit de la recette Ispahan.

Ispahan édition limitée cœur, Lenôtre, à partir de 30 €