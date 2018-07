Vidéo : Suivez en direct le retour d’Antoine Griezmann à Mâcon

Entre 5.000 et 10.000 supporters sont attendus en fin de journée, ce vendredi, pour saluer le retour du champion du monde Antoine Griezmann à Mâcon, sa ville natale. Un évènement à suivre sur CNEWS.

Dans cette ville de Saône-et-Loire, l’heure est à la fête. Une cérémonie est organisée en mairie et vers 19h30, il est prévu que le joueur fasse une apparition au balcon, pour saluer ses supporters rassemblés plus bas, sur l’esplanade Lamartine.

Beaucoup d'admirateurs, toutes générations confondues, sont attendus pour vivre ce moment unique.

«Ca va être de la folie»

Franceinfo précise qu’en mairie, depuis quatre jours, les équipes municipales sont débordées. 150 personnes seront mobilisées dans la soirée pour que la fête soit réussie. Jean Payebien, l’adjoint au maire en charge des sports, a déclaré au média qu'il «attend entre 5 000 et 10 000 personnes. Peut-être plus, ça va être compliqué niveau sécurité, parce que ça va être une fan zone sécurisée, avec de la fouille, des vigiles. Je pense que ça va être de la folie, parce qu’il y a une réelle attente, on le voit sur les réseaux sociaux».

Plus de 3 500 personnes se sont déjà inscrites pour participer à l’événement, précise André De Sousa, le responsable des réseaux sociaux à la ville de Macon, qui explique qu’il n’y aura pas que des Mâconnais. Des supporters lyonnais ou Dijonnais feront également le déplacement.

«Il a hâte»

Un ami d’Antoine Griezmann, qui l’a eu récemment au téléphone a confié à Franceinfo : «Il a hâte, il est très content, je lui ai bien expliqué que ce serait son moment. Les Champs-Élysées, ce sont 400.000 personnes, ça n'a rien à voir avec Mâcon, mais là c’est vraiment pour lui, il faut qu’il profite de ce moment-là».

Le premier entraîneur d’Antoine Griezmann, Bruno Chétou, sera également présent, non sans une certaine émotion. «Tous les Mâconnais vont être émus. Mais moi particulièrement, les larmes vont peut-être couler un petit peu», a-t-il confié.